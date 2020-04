“Parla con lo specialista”, il comune di Fossacesia aderisce all’iniziativa

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, ha aderito all’iniziativa “Parla con lo specialista”, una rubrica online che nasce grazie alla disponibilità dei Dottori Gianluca Bellisario, Corrado Pierantoni, Marco Sarchiapone ed al Prof. Michele Di Rado, che, ognuno per la propria competenza, hanno deciso di mettere a disposizione le loro conoscenze per aiutare i cittadini ad affrontare il periodo di quarantena causato dell’emergenza causata dal virus Covid 19.

“Abbiamo deciso di aderire a questa lodevole iniziativa – commentano il Sindaco Di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante – poiché riteniamo che l’impatto sociale e psicologico causato dal virus Covid 19 sui nostri cittadini, rappresenti un pericolo alla pari della questione sanitaria. Fornire un supporto per affrontare al meglio questa situazione, dal punto di vista psicologico, nutrizionista, pedagogico e dell’attività fisica, diviene quindi fondamentale per affrontare questa situazione”.

Le rubriche che saranno pubblicate sulla pagina facebook del Comune di Fossacesia tratteranno proprio i veri temi legati all’impatto psicologico, alla nutrizione, alla pedagogia, all’importanza di svolgere attività fisica pur stando a casa. Gli interessati poi potranno anche parlare privatamente con gli esperti chiamando il numero del Comune di Fossacesia ‪393/8258276 , attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, al quale si potrà lasciare il proprio nominativo e recapito telefonico per essere poi ricontattati dall’esperto.‬

“Ringrazio di vero cuore il Dott. Bellisario, il dott. Pierantoni, il Dott. Sarchiapone ed il Prof. Di Rado per questa lodevole iniziativa – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio – si tratta di esperti di alto livello professionale e con questo loro operato dimostrano anche il loro elevato livello umano. Mettere a disposizione le loro conoscenze a titolo del tutto gratuito in un momento così difficile non può che dimostrare che solo restando uniti e facendo rete si potrà uscire bene da tutta questa situazione”.