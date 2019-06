Le sagre di luglio 2019 in Abruzzo

Birra e ventricina tra i protagonisti delle manifestazioni principali nel Luglio 2019. Ecco gli appuntamenti da non perdere in Regione

Tra i protagonisti degli eventi enogastronomici in programma nel mese di Luglio 2019 in Abruzzo c’è senza ombra di dubbio la birra, con importanti manifestazioni ad esso dedicate. Ma sono tantissime le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si parte subito il 1° luglio con la giornata conclusiva del Nereto Beer Festival, giunto quest’anno alla sua terza edizione: street food, tante varietà di birra e spettacolo di Vittorio il Fenomeno. Dal 3 al 7 decima edizione a Castelnuovo a Vomano della Sagra della chitarra con pallottine e a Bellante della Sagra delle lumache.



A Roiano di Campli, dal 4 al 7, quindicesima edizione della Sagra gastronomica. Negli stessi giorni quarta edizione dello Street Food Time al Porto Turistico di Pescara. Saranno presenti food truck e birrifici artigianali: si potranno gustare 150 tipologie di cibi diversi e tantissime birre differenti per tutte le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi. A Tempera dal 5 al 7 si svolge la terza edizione della Sagra della Trota.

Dall’8 al 14 Sagra del tartufo a Campovalano la più golosa delle sagre, quella del tartufo, che quest’anno taglia il nastro numero diciannove. Ad Atri sabato 12 e domenica 13 prima parte di Atri a tavola, l’evento dedicato al buon gusto; a Montorio al Vomano, dal 12 al 15, presso i Giardini di Via degli Orti, torna l’appuntamento con la Festa della pizza, alla sua quarta edizione. . Sabato 13 e domenica 14 torna l’appuntamento con il Festival della ventricina del Vastese. La ventesima edizione della manifestazione si svolgerà a Scerni. Il 27, invece, sarà invece il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo che riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea.

Per gli amanti della birra segnaliamo alcuni appuntamenti. Nei giorni che vanno dal 12 al 14 il centro storico di Notaresco ospita la sesta edizione del Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione. Dal 15 al 21 a Civitella del Tronto si svolge Un borgo di birra, rassegna internazionale di birre artigianali e street food per tutto il borgo. Nello stesso periodo, con inizio però il 18, ad Atri torna Pinta tra i dipinti. Sabato 20 e domenica 21, a Capestrano, torna l’appuntamento con Burgus Lupuli, il festival della birra artigianale abruzzese. Una degustazione di birre artigianali lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo.

