Sono 21 in 8 borghi e città i luoghi che verranno aperti il 23 e 24 marzo in occasione dell’iniziativa del FAI – Fondo Ambiente Italiano

REGIONE – Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo”, a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, quando 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro Storia intrecciata con la Natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono. Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale con un unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti, perché appartiene a tutti.

Le parole del Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico in occasione della XXXII edizione delle Giornate FAI di Primavera: “Raccontare il patrimonio culturale per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura: da questa necessità nacquero nel 1992 le Giornate FAI di Primavera dando vita, e poi corpo, e poi forza ad una impressionante struttura di volontariato – le Delegazioni del FAI -, che con entusiasmo e pervicacia eccezionali in questi trentadue anni hanno aperto al pubblico 15.540 luoghi dimenticati o difficilmente visitabili raccontandoli, appunto, con semplicità e passione a ben 12 milioni e 515.000 di cittadini. Ai benefici di questo raccontare se ne è ora aggiunto un altro: quello della fisicità e del ruolo che essa ha per un vero apprendimento”.

Le aperture in Abruzzo

Delegazione FAI della Marsica

Balsorano (AA)

Castello Piccolomini di Balsorano

Delegazione FAI di Sulmona

Introdacqua (AQ)

Introdacqua il borgo dei musicisti e dei poeti

Escursione: Chiesa di Sant’antonio e gli affreschi del ‘500

FAI di Chieti

Francavilla al mare (CH)

borgo antico di Francavilla al mare

Cenacolo michettiano

Fondazione Michetti: le 100 opere vincitrici del premio

Gruppo FAI di Ortona

Ortona

Sulle tracce della battaglia

San Vito Chietino (CH)

Borgo di Sant’Apollinare

FAI di Vasto

Gissi (CH) nel cuore del cristallo d’abruzzo

Palazzo Carunchio: convento, dimora borghese, municipio r

Remo Gaspari, la dimora racconta

Palazzo Spadaccini e la “societa’ automobilistica gissana

Ex albergo centrale ai tempi del turismo termale

Gissi, una storia scritta con il gesso

Visita al campanile della Chiesa di S. Maria Assunta

Delegazione FAI di Pescara

Tocco da Casauria (PE)

Il borgo del vento tra arte, natura e cultura

Il convento dell’ osservanza alle pendici del monte Morrone

La dimora si racconta: palazzo toro

Delegazione FAI di Teramo

Colonnella (TE)

Colonnella, tra storia e paesaggi

Abitare la terra: le antiche pinciaje

Il sentiero dei laghi