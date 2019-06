Sagre a Pescara luglio 2019

Street food, Dall’Etna al Gran Sasso e Sagra dei sapori ad Alanno tra le manifestazioni in programma nel mese di luglio 2019 a Pescara e provincia

Da giovedì 4 a domenica 7 torna al Porto Turistico Marina di Pescara Street Food Time, il più grande evento street food del Centro Sud Italia torna con i suoi stand per deliziare i palati dei presenti. Stilosi food truck, cibi gustosissimi, materie prime sane e genuine, presentazioni da chef. Centinaia di proposte culinarie provenienti da ogni regione, decine di birre rigorosamente artigianali, pregevoli vini, freschissimi cocktail. Quattro giornate di puro piacere e divertimento a partire della ore 18:00 e fino a notte fonda. Dal 4 all’8 a Montesilvano nona edizione della Sagra di Sant’Antonio, con stand gastronomici, balli in piazza in compagnia dell’Orchestra Pierluigi Note Blu, musica dal vivo e lotteria. Tra i gruppi sul palco anche Le Panocchie dell’Adriatico.

A Città Sant’Angelo, dal 20 al 28, torna il tradizionale appuntamento con Dall’Etna al Gran Sasso, giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione. Una festa che nasce dal gemellaggio con la cittadina siciliana, Nicolosi, nato nel 2001 in seguito all’incontro religioso a Padova delle sue Confraternite cittadine dedicate al Santo avvenuto nel 1994. Tradizioni, folklore, cucina a confronto. Si va dai carretti siciliani alle mostre delle eccellenze dell’artigianato abruzzese . Allo stesso tempo il cibo è protagonista con le specialità siciliane dagli arancini alle granite a quelle abruzzesi come gli arrosticini. Ma nei numerosi stand non si farà mancare nulla anche con la presenza di prodotti gluten free. Dal 27 al 29 Sagra dei sapori ad Alanno, in località Madonnella. Saranno presenti stand gastronomici con le più classiche e fantasione specialità locali. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

Calendario sagre a Pescara nel mese di luglio 2019

4-7

4-8

Sagra di Sant’Antonio – Montesilvano

20-28

Dall’Etna al Gran Sasso – Città Sant’Angelo

27-29

Sagra dei sapori – Alanno