Eventi in Abruzzo nel weekend del 22-24 marzo 2024

Cosa fare nel fine settimana del 22, 23 e 24 marzo 2024 in Abruzzo. In primo piano spettacoli teatrali, fiere e serate disco

REGIONE – Quarto weekend del mese di marzo 2024, da venerdì 22 a domenica 24. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Esposizione di beneficenza dell’artista Valeria Di Domizio presso il Temple Bar in Via Rigopiano 3 a Pescara.

Venerdì 22 marzo

Primo giorno della Fiera dell’Agricoltura presso il Polo Fieristico di Lanciano. Alle 18.30 Raffaella Simoncini presenta il su romanzo “Bulky” alla Biblioteca Diocesana di Ortona. Dalle ore 20 La Locanda del Duca Benedetti a Torrevecchia Teatina propone una serata speciale. Dal titolo Pizzica e danze popolari darà l’occasione di avvicinarsi a queste danze dall’Abruzzo al Salento grazie alla partecipazione di Balli Ainé. Alle 21, al Teatro Fenaroli di Lanciano, Marco Papa porta in scena “Titanic, la vera storia di Jack la trivella dell’Adriatico”. Sempre alle 21 alla Cattedrale di San Giustino a Chieti il concerto Note di pace della Schola Cantorum Zimarino:

Sabato 23 marzo

Prosegue la Fiera dell’Agricoltura presso il Polo Fieristico di Lanciano. Dalle 15:30, presso il Laboratorio “Maria Luisa Camerini Bafile” a l’Aquila é visitabile la Mostra di tombolo ad opera delle allieve merlettaie della Scuola di Tombolo Aquilano. Presso il Padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara é in programma Antiquariando, mercatino dell’artigianato antico. 80 espositori tra hobbisti e collezionisti. Alle 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro si tiene il concerto di Donne compositrici.Dalle 21 al Teatro Marrucino di Chieti é in scena “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo. Al Fico’s Disco Latin Club a Cepagatti la serata El sabato del caribe: ospite Dani J in concerto.

Domenica 24 marzo

Prosegue la Fiera dell’Agricoltura presso il Polo Fieristico di Lanciano. Prosegue anche, presso il Padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara, Antiquariando, mercatino dell’artigianato antico. 80 espositori tra hobbisti e collezionisti, Dalle 17.30 al Teatro Marrucino di Chieti é in scena “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo.Dalle ore 20 serata di ballo a La Locanda del Duca Benedetti di Torrevecchia. Alle 21 Valeria Angione porta in scena lo spettacolo “Binario 29 ¾” al Teatro Massimo di Pescara.