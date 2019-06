Sagre a Chieti luglio 2019

Il Festival della Ventricina del vastese e lo Street Food a San Salvo tra le manifestazioni principali nel luglio 2019 in provincia di Chieti

Sabato 13 e domenica appuntamento con la ventesima edizione del Festival della ventricina del Vastese. Due giorni all’insegna del divertimento, tra degustazioni, convegni, show cooking, laboratori e intrattenimento durante i quali protagonista assoluta sarà regina dei salumi abruzzesi, nonché Presidio Slow Food. Il famoso salume a grana grossa è fatto di carne di maiale, sale, peperone e spezie ed non è solo un grande prodotto, ma anche un simbolo culturale di un intero territorio che lo arricchisce con tantissime pietanze. Durante le serate, dei sommelier professionisti dell’Ais Abruzzo in rappresentanza delle cantine che aderiranno al Festival, racconteranno agli ospiti la storia della cantina e il perfetto abbinamento tra le bollicine abruzzesi e questo insaccato così gustoso.

A San Salvo, dal 18 al 21, si rinnova l’appuntamento con il Festival dello Street Food. Per quattro giorni, dalle ore 17 alle ore 24, Piazzale del Lungomare Cristoforo Colombo verrà trasformato in un vero villaggio dedicato al gusto all’insegna di divertimento, momenti musicali, aperitivi pieni di atmosfera e cene sotto le stelle.Trenta Street Chef professionisti, a bordo dei loro foodTruck & Apecar per prepararvi in diretta le loro migliori ricette.

Il 27, invece, sarà invece il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo che riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre a Chieti nel mese di luglio 2019

13-14

18-21

Street Food Time – San Salvo

27-28

Rosso ma non troppo – Francavilla al mare