Sagre a L’Aquila luglio 2019

Aglio rosso, tartufo, vino, birra: sono alcuni degli ingredienti principali delle sagre in provincia de L’Aquila nel mese di luglio 2019

Venerdì 6 appuntamento a Bugnara con la nona edizione della Festa del tartufo: stand gastronomici e mercatino di prodotti a base di tartufo locale. Dal 5 al 7 luglio si svolgerà a Sulmona, presso il complesso dell’Annunziat. la seconda edizione di Abwine – Abruzzo Wine and Culture. Protagonista indiscusso dell’evento sarà ovviamente lui: il vino. Lo si potrà conoscere ed approfondire attraverso laboratori, conferenze tematiche e degustazioni condotte da autorevoli esperti del settore. Non mancherà la musica ad allietare le serate.

Il 6 e il 7 a Pianelle di Tornimparte è di scena la quarta edizione di Forninfesta, percorso gastronomico lungo le vie del paese: stand gastronomici, laboratori per bambini, musica dal vivo ed esposizioni. Dal 12 al 14 torna a Campo di Fano l’appuntamento con la Sagra dell’aglio rosso, giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione.Una manifestazione che si propone di salvaguardare e promuovere l’aglio rosso di Sulmona, un prodotto tipico in grado di produrre reddito per gli agricoltori della Valle Peligna. Con stand gastronomici dove poter gustare le varie specialità a base di aglio rosso, musica e balli.

Sabato 13 e domenica 14 a Castel del Monte quinta edizione della manifestazione enogastronomica Cellari Aperti che si pone come obiettivo quello di far rivivere le atmosfere, i suoni, le suggestioni del borgo e di riscoprire gli strumenti del lavoro e i mestieri di un tempo passato. Il 20 e domenica 21, a Capestrano, torna l’appuntamento con Burgus Lupuli, il festival della birra artigianale abruzzese. Una degustazione di birre artigianali lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo. Il tutto accompagnato da artisti di strada, musica dal vivo, stand gastronomici, spettacoli e tante altre sorprese.

Calendario sagre a L’Aquila nel mese di luglio 2019

5

Sagra del tartufo – Bugnara

5-7

Abruzzo Wine and Culture – Sulmona

8-9

Forninfesta – Pianelle di Tornimparte

12-14

Sagra dell’aglio rosso – Campo di Fano

13-14

Cellari aperti – Caste del Monte

20-21

Burgus lupuli – Capestrano