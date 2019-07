Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e i concerti

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel terzo weekend di luglio 2019.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Artigianato, gastronomia, cultura, arte e spiritualità ci attendono alla XVI° edizione dell’evento“ dall’Etna al gran Sasso, in programma nel centro storico di Città Sant’Angelo da sabato 20 fino a domenica 28. Venerdì a Manoppello prima edizione di Assaggi di gusto, con degustazioni di specialità locali, di vini e oli abruzzesi allietate dal live de le Panocchie dell’Adriatico.

Prosegue a San Salvo il Festival dello Street Food. Per tre giorni il Piazzale del Lungomare Cristoforo Colombo dalle ore 17 alle ore 24, verrà trasformato in un vero villaggio dedicato al gusto all’insegna del divertimento, dei colori e della bella musica. Alla Contrada La Roma di Casoli dodicesima edizione della Sagra delle salsicce e pizze fritte. A Villa San Vincenzo di Guardiagrele decima edizione della Festa della bistecca fiorentina, con tante altre specialità da degustare e musica dal vivo ad allietare la serata mentre Villa Romagnoli di Mozzagrogna torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del prosciutto, pane, olio e vini locali, giunta quest’anno alla sua trentaquattresima edizione.

A Collepietro di Mosciano Sant’Angelo quinta edizione della Festa della Trebbiatura: protagonista indiscusso di tre giorni di festa sarà il grano. A Ornano Grande di Colledara prosegue la quindicesima edizione della Sagra della Frittella Ornanese: tutte le sere, dalle 19, stand gastronomici per gustare i prodotti tipici della vallata. Nel centro storico di Cologna Paese tredicesima edizione della Sagra de lu stennmass. Tre serate nel corso delle quali verranno proposte le specialità tipiche della cucina teramana. A Silvi Marina, invece, fa tappa l’International Street Food. Piazza dei Pini verrà trasformata in un vero villaggio dedicato al gusto all’insegna del divertimento, dei colori e della bella musica. A Casoli d’Atri appuntamento con Pinta tra i dipinti, manifestazione giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Restando in tema di birra, nel centro storico di Tagliacozzo sedicesima edizione di Birrart, il Festival delle birre artigianali; birra protagonista anche a Capestrano dove va in scena la quinta edizione di Burgus Lupuli. A Bazzano Sagra delle sagnette alla bazzanese, con tante specialità da degustare: dagli arrosticini alla pecora alla cottora passando per salsicce, pizze fritte e molto altro. Sabato Festa della cozza a Collelongo mentre a Pacentro arriva la prima edizione della Sagra Lu sug de na’vot.

CONCERTI – Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Venerdì sarà la volta di una star internazionale quale è Dee Dee Bridgewaters, sabato del sassofonista americano Joshua Redman e domenica del bassista camerunense Jacob Collier. Nuovi appuntamenti anche per la rassegna Concerti sotto le stelle. Sabato serata jazz e country con il trio del pianista milanese Roberto Tarenzi e a seguire con la Baron’s Band, fondata nel 2011 da Donato Zizi, chirurgo estetico di fama internazionale con una passione sconfinata per il country.

Due appuntamenti con la grande musica italiana a Francavilla al Mare. Venerdì Roby Facchinetti, storico tastierista e voce dei Pooh, in occasione di Foro in Festa, sarà sul palcoscenico con il tour “Inseguendo la mia musica”, accompagnato dalla sua band. Domenica, invece, a salire sul palco saranno i The Kolors, reduci dal successo del singolo Pensare Male, cantato insieme a Elodie e di Come le onde in collaborazione con J-Ax.

MOSTRE – Presso la galleria The Urban Box di Pescara è in in mostra l’artista francavillese Alessandro Pepe con Solo show”. Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” e all’Aurum di Pescara con There are ghosts, di Franco Summa. Al 16 Civico ci sarà la personale di Nicola Rotiroti “Se dici Ciampoli” al 16 Civico. In mostra una sola opera che si compone di 8 forme di gomma, di linoleum, ad abitare gli spazi interni ed esterni della casa. Ognuna ha due facciate di colore grigio ceruleo, quello del materiale stesso. Il linoleum, che a Roma aveva attivato il richiamo ad entrare in un’altra dimensione percettiva del “pittorico”, qui a Pescara diventa protagonista. Presso la Fondazione Stelline a Teramo, gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra “Il fuoco della Terra. Annunziata Scipione” , un percorso espositivo di una quarantina di opere tra dipinti e sculture. Un “documentario” che prende corpo in cromie fiabesche, seppure pervaso da un solido e cristallino senso del reale e dell’appartenenza alla propria terra.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.