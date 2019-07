Cosa fare a Teramo nel terzo weekend di luglio? Protagonisti delle sagre: grano, stennmass, birra, street food, frittelle e molto altro



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del terzo weeekend di luglio a Teramo e Provincia. A Collepietro di Mosciano Sant’Angelo quinta edizione della Festa della Trebbiatura. Protagonista indiscusso di tre giorni di festa sarà il grano e l’ambiente e come ogni anno si presterà particolare attenzione alle antiche tradizioni di lavorazione del grano e delle tipicità culinarie abruzzesi. La manifestazione sarà accompagnata da musica e balli tradizionali.

A Ornano Grande di Colledara prosegue la quindicesima edizione della Sagra della Frittella Ornanese. Tutte le sere, dalle 19, stand gastronomici per gustare i prodotti tipici della vallata. Grande protagonista la fragrante frittella ornanese, ammassata, spianata e fritta alla maniera tipica delle massaie del paese, e farcita con prosciutto crudo, formaggi, salumi tipici e una speciale salsa ai funghi. Oltre alla frittella saranno disponibili nel menu i classici arrosticini abruzzesi, primi piatti tipici della zona, formaggio fritto, fiori di zucca ripieni e patatine fritte. Il tutto annaffiato da birra. Inoltre, in programma intrattenimento musicale tutte le sere.

Nel centro storico di Cologna Paese tredicesima edizione della Sagra de lu stennmass. Tre serate nel corso delle quali verranno proposte le specialità tipiche della cucina teramana: dalla chitarra con polpettine, ai secondi con salsicce, passando per arrosticini, bistecche alla brace, formaggio fritto, frittelle farcite, patate fritte e olive all’ascolana. E per concludere dolci, frutta e sangria. Il tutto allietato da musica dal vivo e animazione.

A Casoli d’Atri appuntamento con Pinta tra i dipinti, manifestazione giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Una occasione per degustare nel paese dei murales oltre 50 birre artigianali di birrifici autoctoni e non, accompagnate da prodotti tipici abruzzesi. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 19.30. Non mancherà l’intrattenimento musicale.

A Silvi Marina, invece, fa tappa l’International Street Food. Piazza dei Pini verrà trasformata in un vero villaggio dedicato al gusto all’insegna del divertimento, dei colori e della bella musica. Si potranno degustare specialità provenienti da ogni parete del mondo, sorseggiare birre artigianali di microbirrifici d’Italia ed esteri.

Per la musica terzo appuntamento estivo con il Montepulciano d’Abruzzo Blues, rassegna internazionale dedicata alla tradizione musicale del Blues americano e la degustazione dei vini del territorio abruzzese, organizzata dall’Associazione Musicale Frank Zappa. A Torano Nuovo saliranno sul palco Sara Berno Duo e Riki Massini and Clive Bunker.



La movida teramana é ormai entrata nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tante. Tra gli ospiti speciali di questa settimana ricordiamo Cristiano Malgioglio e Francesco Monte.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Festa della trebbiatura – Collepietro

Pinta tra i dipinti – Atri

Sagra della fritella ornanese – Ornano Grande

Sagra de lu stenmass – Cologna Paese

International Street Food – Silvi

Venerdì 19 luglio

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

The Fuzzy Dice live a Martinsicuro

il tributo dei Clocks ai Coldplay alla Braceria del Mulino a Silvi

La cena divertente al Manakara a Tortoreto

Cristiano Malgioglio ospite al Novavita beach a Giulianova

Bodeguita Rusacca di Alba Adriatica ospita Francesco Monte

Si balla latino al Mito dancing a Tortoreto

Latin Party alla Borghesiana Park a Pineto

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Venerdì latino al Mito Dancing di Tortoreto

Sabato 20 luglio

Montepulciano Blues a Corropoli

Concerto sinfonico a Nereto

L’omaggio agli AC/DC dei Corrente Alternata allo Chalet La Playa a Tortoreto

Giorgio Ciccarelli live al Lido Oasis a Roseto degli Abruzzi

Al Mito Dancing di Tortoreto si balla con l’Orchestra Luca Bachetti

Il sabato sera al Gattopardo di Alba Adriatica

Una vita in vacanza a Lo Chalet Le Hawaii ad Alba Adriatica

Si balla a La Suite a Giulianova

Domenica 21 luglio

Milonga sentimental al Mito Dancing di Tortoreto

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova