Eventi Abruzzo Luglio 2019: Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Luglio 2019? Giostra Cavalleresca a Sulmona, sagre e concerti

Tra gli appuntamenti più importanti del luglio 2019 in Abruzzo c’è la Giostra cavalleresca di Sulmona, in programma come di consueto, nell’ultimo weekend del mese. Una manifestazione che affonda le proprie radici in epoca sveva, ma che ebbe forte impulso soprattutto sotto gli Aragonesi, per poi essere dismessa nella prima metà del 1600 per “disapplicazione e mancanza di cavalieri giostranti” e ripresa nel 1995 su iniziativa di un gruppo di cittadini sulmonesi, su base di assoluto volontariato. Nel corso di due giornate i cavalieri dei i quattro Sestieri e dei tre borghi in cui è suddiviso il territorio cittadino si contenderanno Palio, che consiste in un dipinto su tela realizzato ogni anno da un diverso artista a livello internazionale.

EVENTI LUGLIO 2019 : Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Per gli eventi enogastronomici segnaliamo dal 3 al 7 a Castelnuovo a Vomano torna la Sagra della chitarra con pallottine, giunta quest’anno alla sua decima edizione. A Roiano di Campli, dal 4 al 7, quindicesima edizione della Sagra gastronomica; negli stessi giorni quarta edizione dello Street Food Time al Porto Turistico di Pescara.

A Tempera dal 5 al 7 si svolge la terza edizione della Sagra della Trota. Sabato 13 e domenica 14 torna l’appuntamento con il Festival della ventricina del Vastese. La ventesima edizione della manifestazione si svolgerà a Scerni. Dall’8 al 14 Sagra del tartufo a Campovalano la più golosa delle sagre, quella del tartufo, che quest’anno taglia il nastro numero diciannove. A Montorio al Vomano, dal 12 al 15, presso i Giardini di Via degli Orti, Festa della pizza, alla sua quarta edizione. Il 27, invece, sarà invece il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo che riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea.

Per gli amanti della birra segnaliamo alcuni appuntamenti. Nei giorni che vanno dal 12 al 14 il centro storico di Notaresco ospita la sesta edizione del Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione. Dal 15 al 21 a Civitella del Tronto si svolge Un borgo di birra, rassegna internazionale di birre artigianali e street food per tutto il borgo. Nello stesso periodo, con inizio però il 18, ad Atri torna Pinta tra i dipinti. Sabato 20 e domenica 21, a Capestrano, torna l’appuntamento con Burgus Lupuli, il festival della birra artigianale abruzzese. Una degustazione di birre artigianali lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo.

Passiamo alla musica. Per la rassegna Festiv’Alba saranno undici i concerti di musica classica e antica che si terranno all’interno di due tra le più suggestive e affascinanti chiese d’Abruzzo: San Pietro in Alba Fucens e Santa Maria Valle Porclaneta a Rosciolo. Lunedì 8 inaugurerà Pescara Jazz che per i suoi cinquant’anni si regala un programma con quindici concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre date: 24 e 28 e il 9 agosto. Enrico Nigiotti. con il suo Cenerentola tour, sarà ad Ortona il giorno 3. Sempre ad Ortona, il 13, arriverà Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi. A Celano, dopo il successo dello scorso anno, sabato 13 si terrà la Festival Internazionale Celano Blues. Laura Pausini e Biagio Antonacci faranno tappa con il loro tour allo Stadio Adriatico di Pescara mercoledì 23. La sera del 24 sul Teatro D’Annunzio di Pescara saliranno i Marlene Kuntz. Sabato 26, sempre sul palco del Teatro D’Annunzio, salirà Irama, giovane cantautore della diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Sabato 27 Federica Carta e il suo pop Corn Tour approderanno a Palmoli. Per la quarta edizione di Paesaggi Sonori, domenica 28 arriverà, invece, a Rocca Calascio Finn Andrews mentre il 29 la magia delle musiche del grande Maestro Ennio Morricone interpretate dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno avvolgerà Piazza del Popolo a Vasto.

Sul palco dell’Anfiteatro la Civitella di Chieti saliranno il 12 Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici, e il 30 Il Volo, il trio vincitore del Festival di Sanremo nel 2015, che proprio quest’anno festeggia i dieci anni di carriera. Giovedì 31, invece, sarà la volta di Loredana Bertè con il tour estivo, il LiBertè – Summer Tour 2019. La stessa sera i Negrita saranno a Francavilla al mare per celebrare nel migliore dei modi i loro venticinque anni di successi. Firmacopie e mini live il giorno 9 al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino per Giordana Angi, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.