Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Al Cafe del Mar stage e show di Ataca y l’Alemana, al Nettuno Ivancito Camaguey

PESCARA – Dopo che il maltempo della scorsa settimana ha portato all’annullamento di alcuni eventi, l’estate pescarese riprende il pieno ritmo e promette serate e pomeriggi domenicali all’insegna della musica da ballare e del divertimento. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Il Café del Mar a Pescara ospiterà due tra i migliori ballerini di bachata del mondo, Jorge Ataca Burgos e Tanja La Alemana Kensinger, che incanteranno il pubblico con i loro insegnamenti e con il loro spettacolo. Al Cafè Les Paillotes Friday is Chic, cena e disco. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con il le musiche dei Secondo Senso live e dopocena in compagnia del dj Luca Di Carlo (commerciale e Housemusic Anni 90). Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara; nell’area latina line up formata dai djs Caliente e El Timbal, in quella Reggaeton dalla Guerilla Crew Djs. A La Lampara Italian Party in compagnia di Umberto Palazzo dj: solo canzoni italiane, classiche e meno, di ogni epoca, ma tutte belle da ballare. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Deliuan, Markoleeno, Miaibi e Moyen. Al Lido Azzurro torna l’appuntamento con The Disagio Party: cena e disco con musica (reggaeton, trap, italiana) mixata dai djs B3LM e Danilo Tocco. A Playa Paloma il live dei DogsLoveCompany; Cuban Beach Party a Il Pirata. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagnia di Vincenzo Grottoli tj.

Il sabato notte

A Lido 186 cena in musica e a seguire disco con il dance dj set di Alberto cantarini, Enzo Di Pietro e Paolo Sala. Al Nettunobeach Pescara stage e spettacolo del ballerino cubano Ivancito Camaguey Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Café del mar propone un nuovo sabato caraibico chiamato Baraonda Latina con tre dj in consolle, animazione a ingresso libero con possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. Kalima Beach propone La Casa de Papel: si ballano reggaeton nell’area piscina e commerciale e house nell’area disco.

Al Pepito Beach Ayvamos – Special Brazil Night: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng; ospite speciale William Estudante. Jambo presenta Baywatch Party. Nella main room special i resident djs Andrea; special guest voice Roxi vocalist; nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise. Special show di Irene Chanel. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Il Tortuga presenta White Party: cena spettacolo con la performance di Scena Muta e Redbull e tre tipologie di menù: pizza, pesce, o la novità 2019 Avocado Tasting; musiche selezionate dai djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli.

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia dei djs Marini e Ferrara. Al Tre Palme di Montesilvano torna l’appuntamento con Il sabato lo facciamo a 90: cena con dj set a cura di Tony Giambuzzi e Alvise e a seguire disco con selezioni dei djs Carlo Camplone e Marco Diba. Nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé” – I don’t want to wait e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower, Danny Touch, Frapague e Jak Johnson. Cena e disco in “Vieni a vedere” a Baja La Maja “Vieniavedere” con lo spettacolo di Claudio Corna e il djset per ballare fino a tarda serata in compagnia dei djs Marco La Sorda, Nicola Simone, Giovanni Polidori e Cesare Sampo. Ingresso libero ma selezionato nel dopocena. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Liscio Simpatia.

Domenica 21 luglio

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, la musica de Le Panocchie dell’Adriatico. Al Tortuga Beach Club a Montesilvano torna l’appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con BlueParrot per un beach party colorato e divertente. Dalle 18 in poi, allo Stabilimento Ippobeach Mojito Party con cocktail, food e dj set. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33 con i djs Dirty Mò, Trew e B3LM. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda. Per gli amanti del caraibico si rinnova l’appuntamento al Palm Beach con El Fuego. La domenica del Tartarughino con dj set di Robylyza dalle 18.30 con ingresso omaggio.