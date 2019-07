Film in Abruzzo: novità al cinema dall’11 luglio [trailers]

Quattro i film in uscita il 10 e 11 luglio Spider-Man: Far From Home, Domino, Powidoki – Il Ritratto Negato e Welcome Home. Trame e trailers

Di animazione, thriller, storici, drammatici: sono i nuovi film in uscita tra il 10 e l’11 luglio. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con il film di animazione Spider-Man: Far From Home. Peter Parker e i suoi amici fanno un viaggio estivo in Europa. Tuttavia, difficilmente riusciranno a riposare – Peter dovrà accettare di aiutare Nick Fury a scoprire il mistero delle creature che causano disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

Nikolaj Coster Waldau e Carice Van Houten, protagonisti de Il Trono di Spade, sono nel cast di Domino, il nuovo film thriller di Brian de Palma. In una Copenhagen sconvolta dal terrore, un ufficiale di polizia cerca giustizia per l’omicidio di un collega da parte di un membro dell’ISIS. Nella caccia all’assassino, l’agente finisce incastrato in un pericoloso gioco condotto dalla CIA.

Arriva nelle sale italiane Powidoki – Il Ritratto Negato, l’ultimo lavoro del regista polacco Andrzej Wajda.Nella Polonia post bellica, il pittore Wladyslaw Strzeminski, tra i fondatori dell’Unismo, deve quotidianamente scontrarsi con i propri problemi di salute, le autorità universitarie, il Ministro della Cultura e lo stesso Partito Socialista.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Welcome Home, il film drammatico che ha tra gli interpreti anche Riccardo Scamarcio. Bryan e Cassie, intenzionati a riaccendere la scintilla della passione nel proprio rapporto, prendono in affitto una caratteristica villa nella campagna italiana. Le loro aspettative, però, sono stravolte dai piani del proprietario dell’immobile.