Cosa fare nel secondo weekend di luglio nel teatino? In evidenza street food, sagre e concerti di Roby Facchinetti e dei The Kolors



CHIETI – A Chieti e provincia sono tantissimi gli eventi in programma anche nel terzo fine settimana di luglio. Per tutti i gusti e per tutte le età.

Prosegue a San Salvo il Festival dello Street Food. Per tre giorni il Piazzale del Lungomare Cristoforo Colombo dalle ore 17 alle ore 24, verrà trasformato in un vero villaggio dedicato al gusto all’insegna del divertimento, dei colori e della bella musica. Trenta Street Chef che a bordo dei loro Truck e ApeCar trasformeranno materie prime, accuratamente scelte, nelle migliori ricette on the road. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti e tanti giochi da fare in famiglia. Artisti di strada e musica arricchiranno il festival con affascinanti performance e suggestive attrazioni.

Alla Contrada La Roma di Casoli si svolgerà la dodicesima edizione della Sagra delle salsicce e pizze fritte. Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potrà cenare con mortadella, prosciutto, formaggio, salsicce, arrosticini. e molto altro. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate. A Villa San Vincenzo di Guardiagrele decima edizione della Festa della bistecca fiorentina, con tante altre specialità da degustare e musica dal vivo ad allietare la serata. Villa Romagnoli di Mozzagrogna torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del prosciutto, pane, olio e vini locali, giunta quest’anno alla sua trentaquattresima edizione. L’ obiettivo è quello di far riscoprire sapori genuini, come pane e prosciutto, uno dei prodotti d’eccellenza di tutta l’area. Oltre all’insaccato, sarà possibile degustare anche olio, vini locali, arrosticini e birra alla spina e assaporare una serie di prodotti tipici della tradizione abruzzese.

Passiamo alla musica. Venerdì appuntamento con la grande musica italiana a Francavilla al Mare. Roby Facchinetti, storico tastierista e voce dei Pooh, in occasione di Foro in Festa, sarà sul palcoscenico con il tour “Inseguendo la mia musica”, accompagnato dalla sua band. Il concerto, che avrà inizio alle ore 21 e sarà a ingresso completamente gratuito, sarà il momento clou della prima speciale giornata della trentatreeesima edizione della Sagra di sagne e ceci, che si terrà in zona Foro – Piazza Santi Angeli Custodi. Domenica, invece, a salire sul palco saranno i The Kolors, reduci dal successo del singolo Pensare Male, cantato insieme a Elodie e di Come le onde in collaborazione con J-Ax.

Eventi di più giorni

Festival dello Street Food – San Salvo

Sagra delle salsicce e pizze fritte – La Roma di Casoli

Sagra prosciutto, pane, vini e oli locali – Mozzagrogna

Festa della bistecca fiorentina – Guardiagrele

Beers for Champions – Ripa Teatina

Mostre

A Palazzo D’Avalos Guernica di Sofia Gandarias

Venerdì 19 luglio 2019

Sagra dello Stinco di maiale a Sant’Eusanio del Sangro

Si balla a Palazzo Lepri con dj Ralf Cirillo

Il tributo a Celentano di Celentony a La Baracca di Villamagna

Expresion Latina al Titikaka Village di Francavilla al mare

Il tributo dei Clamoroso ad Alessandra Amoroso a Casalbordino

Gae Campane live all’Agriturismo Caniloro di Lanciano

L’omaggio a Lucio Battisti degli Anymalatina almediterraneo di Tornareccio

Gli Anni 90 cantati dai Frogs al Bar Paone di Lanciano

Vida Loca al Supporter beach di Fossacesia

Sabato 20 luglio 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Pomeriggio caraibico a Il cavallino azzurro di Torino di Sangro

Margherita Vicario live al Drank di San Salvo

Roppoppò show a Roccaspinalveti

Si gioca a Il Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Notte bianca a Ortona

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Si balla al Baja Village a Vasto

Domenica 21 luglio 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Visite guidate alle Terme romane di Chieti

Caldari in fermento

The Kolors in concerto a Francavilla al mare

La domenica al Supporter Beach di Fossacesia