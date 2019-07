L’Aquila, nuovo ufficio postale nel centro storico

La sede aprirà in Corso Vittorio Emanuele e seguirà l’orario continuato. I lavori si completeranno entro la fine dell’estate. Sicurezza, qualità del servizio e design nei 300mq di spazio

L’AQUILA – Poste Italiane torna nel centro storico dell’Aquila, ai civici 29-35 di Corso Vittorio Emanuele. Sono infatti iniziati, e termineranno entro la fine dell’estate, i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno il nuovo Ufficio Postale, denominato “L’Aquila Centro Storico”, che si aggiungerà alle altre sei sedi già presenti in città: via della Crocetta, Centi Colella, via Rocco Carabba, via Cardinale Mazzarino, viale Aldo Moro e via Leonardo da Vinci.

Il nuovo centralissimo Ufficio Postale, di circa 300mq, sarà realizzato attraverso le più moderne tecnologie per coniugare la sicurezza con la qualità del servizio e il design, gli spazi saranno più ampi e luminosi, gli arredi nuovi e più funzionali e gli impianti all’avanguardia.

A disposizione di cittadini sei sportelli per tutti i servizi (postali e finanziari) e un ATM Postamat esterno di nuova generazione, disponibile h24 per i prelievi di denaro contante e altre operazioni.

Saranno realizzate anche due sale consulenza con personale qualificato per chiarimenti e consigli in modo riservato sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane.

A disposizione anche il nuovo gestore delle attese per ottimizzare i flussi di clientela, che permette di prenotare il proprio turno, sia per il giorno corrente sia per quello successivo, direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale”, disponibile gratuitamente su GooglePlaye AppleStore o da pc sul sito poste.it.

L’Ufficio Postale “L’Aquila Centro Storico” sarà anche il punto di riferimento dei residenti per la consegna delle raccomandate, degli invii a firma e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

ORARI DI APERTURA

Nella sede di Corso Vittorio Emanuele, che osserverà orario di apertura continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) sarà inoltre attivato il servizio Wi-Fi gratuito.