Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Pescara jazz, Concerti sotto le stelle e Dall’Etna al Gran Sasso

PESCARA – In attesa del concerto che Laura Pausini e Biagio Antonacci terranno martedì 23 allo Stadio Adriatico, é la musica la protagonista di questo terzo weekend di luglio, a Pescara e provincia.

Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Venerdì sarà la volta di una star internazionale quale è Dee Dee Bridgewaters, sabato del sassofonista americano Joshua Redman e domenica del bassista camerunense Jacob Collier.

Nuovi appuntamenti anche per la rassegna Concerti sotto le stelle. Sabato serata jazz e country con il trio del pianista milanese Roberto Tarenzi e a seguire con la Baron’s Band, fondata nel 2011 da Donato Zizi, chirurgo estetico di fama internazionale con una passione sconfinata per il country.

Artigianato, gastronomia, cultura, arte e spiritualità ci attendono alla XVI° edizione dell’evento“ dall’Etna al gran Sasso, in programma nel centro storico di Città Sant’Angelo da sabato 20 fino a domenica 28. Una festa che nasce dal gemellaggio con la cittadina siciliana, Nicolosi, nel 2001 in seguito all’incontro religioso a Padova delle sue Confraternite cittadine dedicate al Santo avvenuto nel 1994. Come ogni anno voi si potranno trovare carretti siciliani, eccellenze dell’artigianato abruzzese e della pietra lavica ceramizzata, specialità isolane come gli arancini o tipicamente nostrane come gli arrosticini. Restando in tema di enogastromnomia, venerdì si terrà a Manoppello la prima edizione di Assaggi di gusto, con degustazioni di specialità locali, di vini e oli abruzzesi allietate dal live de le Panocchie dell’Adriatico.

Al Porto Turistico di Pescara terza edizione del Summer Country Western Festival, il più grande festival country d’Abruzzo, anche quest’anno saranno tante le scuole e i gruppi di country dance che arriveranno da ogni parte d’Italia. Stand di accessori e abbigliamento in stile country,pony,food,birra,workshop di country dance gratuiti, musica live.

Ultimi giorni (chiude il 20) per visitare, su appuntamento, all’Aurum There are ghosts, la mostra personale di Franco Summa, a cura di Lucia Zappacosta con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Ingresso gratuito.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Pescara Jazz

Concerti sotto le stelle

Dall’Etna al Gran Sasso (sabato e domenica)

Summer Country Western Festival

Mostre

Venerdì 19 luglio 2019

Assaggi di gusto a Manoppello

Dee Dee Bridgwater in concerto a Pescara

La Corrida al Lido Faro di Montesilvano

Al Loft 128 a Spoltore i Floyd on the Wings cantano i Pink Floyd

Sabato 20 luglio 2019

In canoa sul Tirino

Joshua Redman in concerto al Teatro D’Annunzio

Il tributo ai Nomadi di Dimensione Nomade a Nocciano

Si gioca a Il Cervellone al Bar Centro di Lettomanoppello

Il tributo degli Oronero a Giorgia a Il Chicco verde di Penne

L’omaggio a Rino Gaetano de I Vili maschi al Città Sant’Angelo Village Outlet

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Gun’s n’Roses dei Dust n’Roses

Domenica 21 luglio 2019

In canoa sul fiume Tirino

Jacob Collier in concerto al Teatro D’Annunzio

Il tributo ai Re Hot Chilli Peppers dei Reddot al Lido Il Faro di Montesilvano