Fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente bello. Temperature in graduale aumento: minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Pressione in aumento in attesa del ritorno dell’anticiclone africano da sabato. Tempo soleggiato salvo qualche temporale occasionale nelle zone più interne. Temperature in graduale aumento. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 luglio



Un flusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica lambiranno il Centro-Nord Italia determinando un incremento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di locali acquazzoni o temporali nelle zone interne e nuvolosità in estensione fin sulle aree costiere. Temperature stazionarie e su valori medi per il periodo. Venti deboli o moderati in quota da Ovest-Nordovest, di direzione variabile in pianura e lungo le zone costiere. Mare quasi calmo.

Sabato 20 luglio



L’alta pressione favorisce condizioni di bel tempo, salvo qualche isolato fenomeno pomeridiano. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare da quasi calmo a calmo.

Domenica 21 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare da quasi calmo a calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 luglio)

Pescara VEN – min 21° max 28° SAB – min 22° max 29° DOM – min 24° – max 30*

Chieti VEN- min 16° max 30° SAB – min 17° max 31° DOM – min 19 max 32°

Teramo VEN – min 13° max 28° SAB – min 13° max 28° DOM – min 16° max 30°

L’Aquila VEN – min 17° max 29° SAB – min 17° max 30° DOM – min 20° max 31°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.