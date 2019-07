Teramo, inaugurata la mostra dedicata ad Annunziata Scipione

TERAMO – Il sindaco di Teramo, il sindaco di Tossicia e la presidente della Fondazione Tercas hanno partecipato oggi pomeriggio, alla inaugurazione della mostra dedicata ad Annunziata Scipione organizzata dalla Fondazione Stelline a Milano.

Alla presenza di esperti ed appassionati, è stata in particolar modo sottolineata la figura della pittrice teramana, evidenziandone le peculiarità pittoriche e la forte connessione al territorio che caratterizza tutta la sua opera.

La mostra costituisce un importante segnale non solo per l’affermazione della “pittrice contadina” nel panorama pittorico nazionale, ma di riflesso per tutto il nostro territorio che vede aprirsi orizzonti di interesse e di sensibilità nuovi.