Concerti sotto le stelle a Pescara, programma e prezzi 2019

Il 26mo Pescara International Music Festival si svolgerà dal 4 luglio al 24 agosto. Gli eventi di luglio all’Aurum, quelli di agosto al Porto Turistico

PESCARA – Martedì 2 luglio 2019 alla Sala della Giunta del Comune di Pescara c’è stata la presentazione della 26a edizione di Concerti Sotto le Stelle. Nel corso della stessa è stato illustrato il calendario dei concerti previsti e che andremmo ad analizzare nel dettaglio. Di seguito invece troverete i prezzi dei singoli spettali, del carnet con più concerti e informazioni utili.

Il 4 luglio all’Aurum alle ore 21.00 ci sarà il concerto di apertura con il trio del chitarrista pescarese Maurizio Di Fulvio, reduce da applauditissime tornnèe in diversi paesi dell’Europa e dell’America latina. Apre il concerto il chitarrista Simone D’Andreagiovanni. Special guest del chitarrista venezuelano Luis Quintero. Il 9 luglio è la volta del Duo Fabio Battistelli & Stefano Falleri e del Trio Badinerie, in un concerto che dalla musica barocca si spinge fino alle sonorità del jazz, del pop e della world music. Protagonista della serata del 12 luglio è la voce con Enzo Sarna Ensemble e Sweet & Low Jazz Intermission. Il violinista Joaquin Palomares, il chitarrista Fernando Espì e la ballerina Estefanía Brao, tre grandissimi artisti spagnoli offriranno il 14 luglio uno spettacolo meraviglioso, che fonde insieme il ballo classico spagnolo con il flamenco. Il 17 luglio salirà sul palco il quartetto capeggiato dal giovane pianista abruzzese Fabiano Di Dio e in seconda i serata The Soul Side, gruppo che spazia attraverso dal soul, funky al rhythm and blues. Serata jazz e country quella del 20 luglio con il trio del pianista milanese Roberto Tarenzi e a seguire con la Baron’s Band, fondata nel 2011 da Donato Zizi, chirurgo estetico di fama internazionale con una passione sconfinata per il country. Si torna alla musica spagnola il 26 luglio con l’omaggio a Federico García Lorca del grande pianista José Manuel Cuenca e la straordinaria ballerina Parrilla Sánchez. Aprirà il concerto il pianista Luca Puglielli. Ultimo appuntamento all’Aurum per il 30 luglio con il Theate Clarinet Ensemble, brillante formazione composta di clarinetti e percussioni e il Tetris Jazz Trio, formazione che riserva una particolare cura agli arrangiamenti.

Dal primo agosto il festival si sposta al porto turistico con i Tango Para Tres. Sul palco straordinari musicisti, come Massimiliano Pitocco al bandoneon, Nicola De Francesco al pianoforte, la voce del cantante argentino Ruben Pelosi, insieme ai seducente ballerini Alessandro Moro e Lorenzo Camplone. Apre il concerto la pianista Elena Riolo. Si prosegue il 7 agosto con il Trio Sconcerto, musicisti romagnoli talentuosi, istrionici e ironici, che si esibiranno insieme alla compagnia di danza di Jonathan Tabacchiera Italia’s got talent. Apre il concerto il chitarrista Roberto Poretti. L’11 agosto con Roma Vocal Ensemble è il momento dell’opera con l’omaggio a Rossini. Apre il concerto il pianista Andrea Di Stefano. Ancora la terra andalusa protagonista il 14 agosto con la Compagnia Flamenco Nuevo. Ospite d’eccezione sarà la ballerina Cristina Benitez. Il 17 agosto di nuovo il tango con il Quartetto Fancelli. Massimo Santostefano al bandoneon, Francesco Peverini al violino, Samuele Settini al contrabbasso e Marco Colabucci al pianoforte costituiscono un quartetto di rara bellezza. Lo spettacolo si avvarrà della splendida coppia di ballerini Gioia Abballe e Simone Facchini. Apriranno il concerto Aurora Gambone & Ilaria Del Prete. Arriva dalla Spagna il 20 luglio la bambina prodigio del violino Jennifer Panebianco. Appena quattordicenne, ha un palmares già pieno di premi internazionali. Nel concerto di Pescara suonerà con i suoi genitori, Alfredo Panebianco e Vania Del Monaco, entrambi concertisti internazionali di chitarra. Apre il concerto L’officina della musica vocal ensemble. Il 22 agosto il cantante Ivan De Carlo insieme al virtuoso Real Duo, composto da Luciano Damiani al mandolino e Michele Libraro alla chitarra presentano un inedito ed originale concerto dedicato ad Elvis Presley. Serata di alta classe quella del 24 agosto che chiuderà i battenti del festival con Birèli Lagrene, leggendario chitarrista francese. Insieme a lui due virtuosi abruzzesi come Giuseppe Continenza e Maurizio Di Fulvio. Apre il concerto il gruppo Tinozzi Guitar Ensemble.

PROGRAMMA CONCERTI SOTTO LE STELLE 2019

Napoli e Rio de Janeiro MAURIZIO DI FULVIO TRIO SIMONE D’ANDREAGIOVANNI AURUM, Martedì 9 luglio

Dal barocco alla world music DUO FABIO BATTISTELLI & STEFANO FALLERI TRIO BADINERIE AURUM, Venerdì 12 luglio

Di voce in voce ENZO SARNA ENSEMBLE SWEET & LOW JAZZ INTERMISSION AURUM, Domenica 14 Luglio

Musica española y bailes TRIO JOAQUIN PALOMARES, FERNANDO ESPÌ & ESTEFANÍA BRAO AURUM, Mercoledì 17 luglio

Black music FABIANO DI DIO ORIGIN GROUP THE SOUL SIDE AURUM, Sabato 20 luglio

Dal jazz al country ROBERTO TARENZI TRIO BARON’BAND AURUM, Venerdì 26 luglio

Federico García Lorca e l’Andalucìa JOSÉ MANUEL CUENCA & RAQUEL PARRILLA SÁNCHEZ LUCA PUGLIELLI AURUM, Martedì 30 luglio

Classic, blues and jazz THEATE CLARINET ENSEMBLE TETRIS JAZZ TRIO PORTO TURISTICO, Giovedì 1 Agosto

Suenos de Argentina TANGO PARA TRES ELENA RIOLO PORTO TURISTICO, Mercoledì 7 Agosto

Sonati ma non troppo TRIO SCONCERTO & DANCES ROBERTO PORETTI PORTO TURISTICO, Domenica 11 Agosto

Misticanze rossiniane ROMA VOCAL ENSEMBLE ANDREA DI STEFANO PORTO TURISTICO, Mercoledì 14 Agosto

Colori e armonie della terra andalusa COMPAGNIA FLAMENCO NUEVO & CRISTINA BENITEZ PORTO TURISTICO, Sabato 17 Agosto

Tanghi & milonghe QUARTETTO FANCELLI AURORA GAMBONE & ILARIA DEL PRETE PORTO TURISTICO, Martedì 20 Agosto

La niña prodigio: da Paganini a Chick Corea JENNIFER PANEBIANCO L’OFFICINA DELLA MUSICA VOCAL ENSEMBLE PORTO TURISTICO, Giovedì 22 Agosto

That’s all right …Elvis!” IVAN DE CARLO & REAL DUO TIZIANO CICCONETTI PORTO TURISTICO, Sabato 24 Agosto

BIGLIETTI E CARNET CONCERTI

Il costo dei biglietti è di € 10 per tutti i concerti. Il carnet per 8 concerti a scelta è di €. 40. I biglietti e i carnet si possono acquistare nei negozi ciaotickets e online su www.ciaotickets.com, presso Picture Disc a Pescara in via Venezia, 60 e presso Angela Bijoux, Azzurra Top Fashion e Estatica Bar del Porto Turistico, oltre che al botteghino dalle ore 20,30 la sera dei concerti. È possibile prenotare i biglietti dei concerti scrivendo a info@castelnuovotedesco.it o telefonando a +39.347.5388836 – +39.393.9077862. Per ulteriori informazioni website www.castelnuovotedesco.it.

Foto della fotografa Giada Di Blasio