Tra gli appuntamenti in programma nell’aquilano nel terzo weekend di luglio la Festa degli gnomi, Burgus lupuli, Birrart e le sagre

L’AQUILA – Saranno le sagre la protagoniste del secondo fine settimana di luglio nell’aquilano. Nel centro storico di Tagliacozzo sedicesima edizione di Birrart, il Festival delle birre artigianali. La manifestazione, che nelle passate edizioni ha destato enorme interesse facendo contare sino a ventimila presenze, è rivolta alle famiglie con area food attrezzata, intrattenimenti per bambini, mercatino esclusivamente artigianale, dodici birrifici artigianali, concerti di grande livello e artisti di strada. Birra protagonista anche a Capestrano dove va in scena la quinta edizione di Burgus Lupuli. Un percorso dove le degustazioni si combinano con la buona musica; dove l’arte circense incontra il sapore della natura;dove, circondati dal fascino del medioevo, sarà possibile rispolverare le origini ed immergersi nell’atmosfera che solo uno dei luoghi più belli d’Italia vi può offrire. Il tutto accompagnato da artisti di strada, musica dal vivo, stand gastronomici, spettacoli e tante altre sorprese.

A Bazzano Sagra delle sagnette alla bazzanese, con tante specialità da degustare: dagli arrosticini alla pecora alla cottora passando per salsicce, pizze fritte e molto altro. Sabato Festa della cozza a Collelongo. Si potranno degustare tante specialità: su tutte le mezze maniche al profumo di mare e l’impepata di cozze. A Pacentro arriva la prima edizione della Sagra Lu sug de na’vot: una serata alla riscoperta di antichi sapori e prelibatezze locali.

A Roccaraso torna la Festa internazionale degli gnomi, la festa dei bambini e degli adulti che non hanno mai lasciato andare il fanciullo che è in loro. Fate, elfi, fauni e creature del bosco aspetteranno con spettacoli immersi nei boschi alla luce del sole, ma anche della sera. Lanterne illumineranno le magie più sorprendenti ed il teatro ragazzi potrà godere di una cornice fatta di verde, blu e stelle. Saranno due giorni di spettacoli teatrali, laboraratori didattici e giochi per bambini e per tutta la famiglia. Il tutto immerso nel verde

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo passando per la giornata da trascorrere con i pastori nei dintorni delle Gole del Sagittario.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Sagra delle sagne bazzanesi

Birrart – Tagliacozzo

Burgus lupuli – Capestrano (AQ)

Venerdì 19 luglio



Pedalata enogastronomica sul fiume Tirino

Festa della montagna a Scoppito

Sabato 20 luglio



Un giorno da pastore

In ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Festa delle cozze – Collelongo

Sagra de lu sug de ne vot – Pacentro

Il tributo dei Buona Fortuna ai Pooh

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 21 luglio

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

Festiv’Alba: concerto dell’Orchestra Giovanile ad Alba Fucens

New trolls in concerto a Cappelle dei marsi