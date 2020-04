Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 3 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 3 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 341 i pazienti ricoverati in ospedale e tra questi 75 in terapia intensiva

REGIONE – Prosegue senza sosta l’informazione di Abruzzonews sulla situazione dell’emergenza Covid 19 in Abruzzo. Andiamo a vedere oggi, venerdì 3 aprile le notizie più importanti collegate e naturalmente gli ultimi aggiornamenti sui dati partendo da quelli di ieri 2 aprile che li riassumiamo brevemente. Complessivamente sono 1497 i casi in Regione con l’ultimo aumento di 61 persone. Attualmente sono 341 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 75 in terapia intensiva mentre gli altri 835 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Ricordiamo che nella scorsa giornata il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha prorogato fino al 13 aprile le zone rosse uniformandole alla scadenza di Villa Caldari di Ortona. É stata anche approvata la norma etica prima gli abruzzesi: “Tra le importanti misure approvate ieri in Consiglio regionale c’è una norma che ritengo abbia un valore superiore sebbene non faccia riferimento ad alcuno stanziamento economico, con una connotazione etica particolare: per i nostri pascoli prima gli abruzzesi!” ha commentato il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

