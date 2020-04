Progetto di ospitalità per medici, personale sanitario e volontari a Giulianova

GIULIANOVA – La Giunta Comunale ha deliberato un progetto di ospitalità dedicato a medici, personale sanitario e volontari impossibilitati ad effettuare la quarantena nelle proprie abitazioni. L’iniziativa prevede la stipula di una convenzione con una struttura ricettiva di Giulianova che, per la durata di un mese, metterà a disposizione delle camere per medici, sanitari e volontari che non possono effettuare la quarantena a casa, per la presenza di persone immunodepresse ed anziani.

“Un progetto volto a garantire la tutela della salute dei medici e di tutto il personale sanitario del nostro ospedale ma anche dei volontari che tanto si stanno adoperando nella gestione di questa emergenza e che sono tra i più esposti al rischio contagio– dichiarano il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – ringraziamo il proprietario dell’hotel Garden che chi si è reso subito disponibile nel mettere a disposizione la propria struttura ricettiva per ospitarli e il neo presidente della Consulta del Turismo Luca Delli Compagni che ha coinvolto tutti gli albergatori e campeggiatori di Giulianova, i quali hanno voluto sostenere questa iniziativa con un contributo importante”.