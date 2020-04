Pescara, al via la consegna di Kit raccolta indifferenziata emergenza Covid-19

PESCARA -Gli operatori di Ambiente Spa, muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale, stanno consegnando alle famiglie sottoposte a quarantena o isolamento domiciliare a Pescara circa 175 Kit per la raccolta indifferenziata dei rifiuti , che dovranno essere utilizzati per tutto il periodo dell’emergenza.Viene fornita anche una guida per ricordare le norme da osservare nel conferimento del proprio pattume.

Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando anche l’esito della Commissione Ambiente, presieduta dal consigliere Ivo Petrelli, nella quale è stata chiamata a tracciare un primo bilancio delle attività avviate con l’emergenza Covid-19.

“Innanzitutto la sanificazione delle strade cittadine – ha ricordato l’assessore Del Trecco -, partita qualche giorno dopo l’esplosione del problema e che proseguirà senza interruzioni sino a quando non cesserà l’emergenza coronavirus: sui 300 chilometri di strada presenti a Pescara, abbiamo già lavato 230 chilometri di arterie. Le operazioni stanno proseguendo su due fronti: il primo quello dei mezzi di Ambiente che stanno coprendo tutte le zone della città, lavando tutte le strade principali e le arterie in cui è possibile il transito dei mezzi stessi passando al centro delle carreggiate; ad Ambiente Spa si sono affiancati i volontari della Protezione civile che effettuano la sanificazione delle strade più piccole e dei marciapiedi. Nessun problema sul prodotto utilizzato per la sanificazione degli assi stradali: abbiamo iniziato con l’ipoclorito di sodio, impiegato da almeno dieci anni in una diluizione prevista dalla norma, poi, solo per un eccesso di attenzione, confrontandoci anche con l’Arta, che comunque ci ha confermato la bontà dell’ipoclorito di sodio, abbiamo deciso di sostituire il prodotto con l’acqua ossigenata. Nel frattempo abbiamo avviato una fitta campagna di comunicazione per ricordare le norme da seguire per la raccolta differenziata, che prosegue ovunque come da calendario, ma soprattutto abbiamo predisposto una guida-vademecum per la raccolta dei rifiuti nelle case dei cittadini sottoposti a isolamento domiciliare o quarantena perché positivi al coronavirus o perché in attesa dell’esito dei tamponi in quanto hanno avuto contatti con persone contagiate. Dall’inizio dell’isolamento tali soggetti hanno dovuto sospendere la raccolta differenziata e cominciare a conferire in modo indifferenziato il proprio pattume che, per Ambiente Spa – ha ancora detto l’assessore Del Trecco – ha significato anche organizzare un ulteriore servizio dedicato in modo specifico con la preparazione del personale e dei propri mezzi che abbiamo dovuto adeguare per accogliere rifiuti potenzialmente contaminati. Oggi, una volta ottenuti i nominativi, gli indirizzi e i contatti telefonici dei soggetti, abbiamo avviato la consegna e distribuzione dei kit specifici, dunque mastelli ad hoc, buste e vademecum: complessivamente i cittadini raggiunti da tale servizio sono 205, con 175 Kit consegnati e relativi punti di prelievo per Ambiente Spa, perché in alcuni casi parliamo di due coniugi, che dunque condivideranno il kit nello stesso nucleo familiare, o anche di strutture che ospitano più persone, come case di riposo. Con Ambiente l’amministrazione comunale è pronta a sostenere l’ulteriore sforzo che porteremo avanti sino a fine emergenza, consapevoli, peraltro, che il numero di utenti da coprire con le misure straordinarie potrebbe essere destinato per ora ad aumentare”.