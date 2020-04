Coronavirus, Ciccone “Obiettivo raggiunto!”

Il campione aveva lanciato una raccolta fondi, mettendo all’asta anche due maglie gialle, per un respiratore per l’ospedale di Chieti

CHIETI – “Grazie Grazie Grazie. L’obiettivo per l’acquisto del respiratore per il Policlinico SS. Annunziata di Chieti è stato raggiunto. Anzi, ampiamente superato! Il tutto, grazie alla vostra generosità. Come annunciato, stasera alle 21 chiuderò la campagna e assegnerò le maglie. Pertanto, se volete dare ancora un’aiuto alla Voi&Noinsieme Onlus per l’acquisto di altro materiale medico, potete continuare a donare”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina ufficiale Facebook, Giulio Ciccone, rivelazione dell’ultimo Tour de France, ha annunciato che l’obiettivo di raggiungere 10mila euro per acquistare un respiratore é stato raggiunto.

Il campione aveva all’uopo lanciato una raccolta fondi per sostenere l’unità operativa della Clinica Oncologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, la città dove é nato e cresciuto, tramite la onlus Voi&Noinsieme. Per raggiungere l’obiettivo aveva messo all’asta due maglie gialle ricevute al Tour de France 2019 e due maglie @treksegafredo.