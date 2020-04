Giulianova Basket e ‘Nduccio live per beneficenza: ecco quando

Mercoledì 8 aprile l’artista sarà in diretta streaming sulla pagine ufficiale Facebook di Giulianova Basket: asta per acquistare mascherine

GIULIANOVA (TE) – Mercoledì 8 aprile alle ore 15, sulla pagina Facebook ufficiale di Giulianova Basket, sarà possibile in diretta streaming con ‘Nduccio, che nell’occasione avrà il ruolo di banditore dell’asta più speciale che ci sia. Saranno, infatti, messe in vendita le divise ufficiali dei giocatori della prima squadra ed il ricavato servirà per acquistare mascherine di protezione da donare a tutti quegli enti ed istituzioni che ne avranno più bisogno.

‘Nduccio da più di trent’anni propone cabaret e canzoni popolari, di cui è l’autore, usando un dialetto di ispirazione abruzzese, ma comprensibile in tutto il Sud. Le sue prime cassette sono diventate merce di culto fra gli appassionati della sua musica. Fra le sue canzoni più famose si ricordano: Aua Papà, Sott a la capanne, Zi Peppe, Zappa Rap, Radio Cafone, Bravi guaglioni, Signurì’ Mademuasèll, Mario facci campa. In carriera ha fatto televisione con Renzo Arbore, Roberto D’Agostino, Ernesto Bassignano.