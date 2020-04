Teramo, aggressione a Vigile Urbano: la nota di D’Alberto

TERAMO – “Prendendo spunto dall’episodio verificatosi stamani, con l’aggressione subita da un Vigile Urbano nel corso di una operazione connessa alle attività di vigilanza inerenti le prescrizioni stabilite per il Covid-19, esprimo l’auspicio di pronta guarigione al nostro agente, al quale nel nosocomio teramano è stata prescritta una prognosi di 7 giorni”. Lo riferisce il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto.

“Colgo l’occasione per esprimere a tutto i Corpo dei Vigili Urbani il mio sentimento di stima e grande apprezzamento, non formale, per quanto fanno quotidianamente e per ciò che con ulteriore applicazione, garantiscono in questo particolare periodo. La loro presenza e il loro impegno sono un bastione di sicurezza per tutti noi. Li abbraccio a nome dei cittadini teramani e li ringrazio per il generoso servizio che assicurano.

Con essi, estendo il sentimento a tutte le forze di polizia che operano nel territorio, alle quali viene demandato un compito importante e non facile ma che li fa essere baluardo efficace e confortante in giorni così difficili e particolari”.