Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 2 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 2 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 71 i ricoverati in terapia intensiva

REGIONE – Nuovo appuntamento con l’informazione su Abruzzonews.eu nello speciale dedicato all’emergenza Coronavirus. Vediamo i fatti salienti di giovedì 2 aprile 2020 in attesa di fornire il nuovo bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Regione. Intanto ricordiamo quelli del 1° aprile 2020 dove si è raggiunto quota 1436 casi positivi al Covid 19 in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Sono 342 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 71 in terapia intensiva mentre gli altri 798 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Inarrestabile la solidarietà da parte degli abruzzesi. Tra le più recenti donazioni, ricorda il Presidente Marsilio quella dell’Associazione nazionale alpini sezione Abruzzi che ha donato alla protezione civile della Regione Abruzzo ben 6 ventilatori polmonari che verranno distribuiti alle 4 ASL abruzzesi: “Un grande gesto di solidarietà in un momento difficile. Grazie alpini!”.

