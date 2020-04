Tortoreto, attivata l’inizativa “Spesa sospesa” per emergenza Coronavirus

L’iniziativa consiste nel poter acquistare generi alimentari e beni di prima necessità da donare alle famiglie bisognose in maniera anonima

TORTORETO (TE) – L’Amministrazione Comunale di Tortoreto ha attivato l’iniziativa solidale di “Spesa sospesa”.

L’iniziativa consiste nella possibilità dei cittadini di acquistare generi alimentari e beni di prima necessità ( prrodotti alimentari a lunga scadenza, alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene) da donare alle famiglie in stato di disagio economico, in maniera anonima. A seguito dell’acquisto presso il punto vendita che aderisce all’iniziativa (l’adesione avviene tramite modulistica pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Teramo), il cittadino potrà riporre il prodotto acquistato in uno o più contenitori appositamente predisposti.

L’operatore commerciale convenzionato procederà poi ad avvertire l’Ente della disponibilità dei prodotti, il quale disporrà la consegna tramite gli operatori della Protezione Civile alle famiglie individuate dall’ufficio Servizi Sociali.