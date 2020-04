Prima conferenza dei Capogruppo online a Chieti: ecco i punti

CHIETI – Il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Liberato Aceto, questa mattina ha convocato e presieduto la conferenza dei Capigruppo al fine di verificare le modalità con le quali svolgere i lavori e le attività da svolgere da parte delle Commissioni consiliari e del Consiglio stesso.

La riunione si è svolta in modalità telematica. La prima, in tal senso, a causa delle restrizioni imposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo si è discusso dei seguenti punti:

Riscossione Tari e agevolazioni;

Attività in carico alla Società Teateservizi;

Erogazione Buoni Spesa ai cittadini in difficoltà;

Problematiche inerenti la mancata erogazione idrica di alcune zone della città. Al riguardo, il Presidente Aceto ha inoltrato una nota al Sindaco per sensibilizzare l’Aca.

Il Presidente del Consiglio fa sapere che le successive Commissioni Consiliari, da convocarsi nel corso della prossima settimana, continueranno a svolgersi in modalità telematica, così come è in corso di valutazione la convocazione del Consiglio Comunale su piattaforma streaming. Questa scelta è stata dettata anche dalla convinzione di dare un segnale chiaro alla cittadinanza in merito al rispetto delle misure impartite dal Governo.