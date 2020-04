Covid-19, Casini: “Isolamento del San Raffaele e zona rossa”

A fronte di 37 casi alla clinica San Raffaele, il Sindaco di Sulmona chiederà l’isolamento della struttura e la zona rossa della città

SULMONA (CH) – Il Sindaco di Sulmona (AQ), Annamaria Casini, chiederà la zona rossa. “Mentre a livello regionale i dati Covid tendono a stabilizzarsi, nella nostra città sono aumentati sensibilmente -ha detto il Sindaco- In particolare, nella clinica San Raffaele ci sono 37 casi accertati. Come avevo anticipato nei giorni scorsi, formalizzandolo con una serie di note alla Asl, alla Regione e alla struttura, si sta realizzando quello che temevo. Il San Raffaele é una struttura importante della nostra città ma si sta trasformando in un focolaio e rischiamo che diventi una situazione pericolosa per tutti. Avevo chiesto l’isolamento della struttura, garantendo la continuità assistenzaile e consentendo al personale asintomatico di continuare a lavorare, ma senza contatti con l’esterno. Sto aspettando una risposta da paerte della Asl e su questo sono in contatto con il Prefetto per un provvedimento restrittivo ad hoc”.

“Per la città la situazione potrebbe essere ancora preoccupante perché alcune situazioni potrebbero essere sfuggite. Per questo motivo, domani chiederò al Presidente della Regione Marsilio di istituire la zona rossa, che sarebbe un maggior strumento di protezione”.