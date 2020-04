L’Aquila, Collepietro dona mille euro al San Salvatore

La donazione della comunità di Collepietro grazie alla raccolta fondi promossa dal comitato festeggiamenti patronali e dal parroco

L’AQUILA – Prosegue la gara di solidarietà per sostenere l’ospedale San Salvatore dell’Aquila nella battaglia contro il Coronavirus. La comunità di Collepietro ha effettuato una donazione di mille euro alla struttura sanitaria aquilana, grazie alla raccolta fondi promossa dal comitato festeggiamenti patronali e dal parroco del paese.

“Abbiamo raccolto lo stimolo dell’amico e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Anche un comune piccolo come quello di Collepietro ha voluto testimoniare la sua vicinanza a chi, quotidianamente, è in prima linea per contrastare questa emergenza sanitaria” ha commentato commento Massimo Tomassetti, sindaco di Collepietro. “Si tratta di un gesto di vicinanza e sostegno molto significativo e testimonia, oggi più che mai, che di fronte alle difficoltà si può reagire e vincere solo se i territori sanno fare fronte comune e contribuire, ognuno per le proprie possibilità, nella lotta al Covid-19”, ha sottolineato il sindaco Biondi.