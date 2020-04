RespiriAMOCastellalto, al via la raccolta fondi del Comune

CASTELLALTO – Parte la raccolta di donazioni del Comune di Castellalto pro acquisto di ventilatori polmonari e dispositivi sanitari di protezione per gli ospedali di Teramo e Atri. La raccolta sarà aperta fino al 30 aprile 2020 e sarà possibile donare a mezzo di bonifico su conto corrente dedicato e intestato al Comune, che sarà chiuso non appena terminata l’iniziativa. L’iban è il seguente IBAN – IT 41 F 05424 04297 000000001037 causale versamento “Respiriamo Castellalto – Donazioni Covid-19”

“La crisi inedita, determinata dalla pandemia – dichiara l’Assessore al Bilancio e Cultura Valeria Manelli – ha colpito a diversi livelli l’intero sistema mondiale e non solo ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, ma ha riportato alla luce l’urgente necessità di aiutarsi reciprocamente. Si è visto, dall’inizio di questa emergenza, che l’unico meccanismo funzionale è quello della solidarietà sociale che riesce a travalicare non solo i confini degli stati, ma anche i confini “ideologici” della politica. Come si è detto più volte in questi giorni, siamo davvero tutti sulla stessa barca!

Con questo spirito solidale e collaborativo l’amministrazione comunale di Castellalto promuove la prima di alcune iniziative istituzionali di solidarietà civile. “RespiriAMOCastellalto” è un appello al cuore di tutti i cittadini del nostro territorio e a quanti volessero partecipare anche da fuori comune ad una gara di solidarietà che possa dare sostegno concreto ai nostri presidi ospedalieri. Per garantire la massima trasparenza le risorse che affluiranno sul conto corrente saranno utilizzate sotto la supervisione di un comitato di garanzia composto dai componenti della Giunta comunale e da un consigliere comunale, designato da ciascun gruppo di minoranza. Tutti possono fare la propria parte, contribuendo con le proprie possibilità, per raggiungere un grande obiettivo. Cari concittadini, diamo forza a “RespiriAMOCastellalto”, uniamoci e dimostriamo tutti insieme, quanto è grande il cuore della nostra comunità anche attraverso un piccolo gesto!”.

“L’iniziativa della donazione – dichiara il Sindaco Vincenzo Di Marco – vuole lanciare un grande messaggio di solidarietà e responsabilità. Dovremo convivere con questo fenomeno nel lungo periodo, purtroppo, nonostante il grande sforzo di isolamento che stiamo facendo tutti. Sapere di avere a disposizione qualche strumento utile di cura in più, va nella direzione di aumentare il diritto fondamentale alla salute di un numero maggiore di pazienti. Ringrazio in anticipo i nostri concittadini per quello che potranno donare e tutte le persone che vorranno aderire a sostegno di questa iniziativa”.