Pezzopane su tutela a lavoro di medici e operatori sanitari

ROMA – “Per me ogni giorno, ogni istante è utile per ringraziare medici ed operatori sanitari che si stanno impegnando al di sopra delle loro forze per salvare vite ed assistere i malati. Noi siamo impegnati a tutelare – anche dal punto di vista penale e civile – il lavoro svolto durante questa drammatica pandemia da medici, operatori sanitari e tecnici.

Il Partito Democratico in Senato, con un emendamento al decreto Cura Italia, a prima firma del capogruppo Andrea Marcucci, punta a contrastare e prevenire azioni – che non appaiono motivate – di alcuni singoli legali (sconfessati anche deontologicamente dai loro organi rappresentativi) e a tutelare l’ammirevole lavoro e il sacrificio svolto dai sanitari negli ospedali e nel territorio contro il Coronavirus.

L’Italia vede e tocca con mano ogni giorno il sacrificio di queste settimane di pandemia che già tanto dolore ha causato a migliaia di famiglie.In sostanza, l’emendamento PD prevede che le/gli operatori della sanità potrebbero rispondere civilmente o penalmente – per tutti gli eventi avversi verificatisi durante l’emergenza epidemiologica – soltanto in caso di colpa grave, condotte finalizzate intenzionalmente alla lesione della persona, violazione dei principi basilari della professione”. Lo riferisce la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane in una nota.