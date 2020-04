Sulmona, la clinica San Raffaele Covid-hospital o chiusa

Sale a 30 il numero dei contagiati nella struttura. A fronte di un sospetto focolaio potrebbe essere chiusa o diventare un Covid-hospital

L’AQUILA – Accresce di 25 unità il numero delle persone positive al Coronavirus nella clinica privata ‘San Raffaele’ di Sulmona all’esito dei risultati dei tamponi arrivati nelle ultime ore. Il totale dei contagiati arriva a 30 (8 pazienti e 22 operatori). Numeri che, come riporta l’Ansa, fanno pensare a un vero e proprio focolaio.

La clinica è specializzata nella riabilitazione, dispone di 101 posti letto di cui 55 in regime di ricovero ordinario e vi lavorano 105 sanitari. Da giorni la casa di cura, dove ci sono 46 ricoverati, era sotto osservazione.

Sono in corso riunioni da parte dei vertici aziendali e degli esperti per decidere la strategia con cui affrontare l’emergenza: la struttura potrebbe essere ‘sigillata’, trasformando la clinica in un covid-hospital per curare all’interno i contagiati, oppure chiusa, con i pazienti trasferiti in altri ospedali e i sanitari messi in quarantena.