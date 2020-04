A24, prorogata la chiusura della rampa di Tornimparte, direzione Roma

La rampa di entrata in autostrada dello Svincolo di Tornimparte resterà chiusa dalle ore 20 del 3 aprile alle ore 7 circa del 4 aprile

TORNIMPARTE (AQ) – Come riporta l’Ansa, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per consentire il completamento di lavori di manutenzione, parzialmente sospesi per avverse condizioni meteorologiche nei giorni scorsi, la chiusura della rampa di entrata in autostrada dello svincolo di Tornimparte, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso A25/Roma, è stata prorogata anche alla notte di oggi, 3 aprile, dalle ore 20 circa fino alle 7 circa di domani.

Conseguentemente, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma si consiglia di entrare in autostrada A24 dallo Svincolo L’Aquila Ovest.