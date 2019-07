Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e le Feste Parrocchiali

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel primo weekend di luglio 2019.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Al Porto Turistico Marina di Pescara sbarca la quinta edizione dello Street Food Time. Il più grande evento street food del Centro Sud Italia torna con i suoi stand per deliziare i palati dei presenti. La Parrocchia di San Marco Evangelista di Pescara organizza la ventiduesima edizione della Sagra delle Pizze Fritte. Ogni giorno presenti stand gastronomici con pizze fritte normali e farcite, sagne e ceci, arrosticini, porchetta, patate fritte, torcinelli, vino e bevande, frutta e caffè. In piazza Grande a Cepagatti, appuntamento con la ‘Festa della liberEtà‘, ovvero la festa provinciale delle pensionate e pensionati dello Spi-Cgil di Pescara. A Montesilvano nona edizione della Sagra di Sant’Antonio. Presso gli stand gastronomici si potranno assaggiare gnocchi al sugo di scampi targati Sapo’, la Mugnaia Elicese, la mitica porchetta di Pinillo, arrosticini, pizzonde fritte e tanto altro. Il tutto annaffiato da birra fresca alla spina e allietato da musica live. Torna la Sagra della scrippella a Elice, giunta alla sua edizione numero trentunesimo. Un appuntamento con gastronomico dove poter gustare sono solo le scrippelle nel formato semplice e nelle varie farciture ma anche altre specialità tipiche dagli gnocchi (funghi e tartufo), agli arristicini e ancora patatine fritte, porchetta, pizza dolce e frutta. A Turrivalignani ventesima edizione della Sagra della pizza fritta e arrosticini. Tutte le sere apertura presso gli stand gastronomici, appositamente allestiti e aperti dalle ore 20, si potranno degustare i prodotti della sagra ma anche altre specialità locali. Alla Fattoria Starinieri a Città Sant’Angelo torna il tradizionale appuntamento con “Dumane si tresche“, la festa della trebbiatura giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Sabato e domenica festa di San Cetteo, Patrono dell’Arcidiocesi di Pescara, che anche quest’anno presenta diversi eventi da seguire non solo del programma religioso. La festa si chiuderàlunerdì con il concerto di Anna Tatangelo.

Da venerdì a domenica torna l’appuntamento con Cala Lenta, l’iniziativa dedicata al mare che Slow Food Lanciano propone ogni due anni e che quest’anno è giunta alla sua decima edizione. Previsti incontri con grandi personaggi, convegni, laboratori del gusto, l’immancabile mercato con le produzioni agroalimentari abruzzesi e lo street food.

Prosegue a Mosciano Sant’Angelo la ventiseiesima edizione della Festa della Pizza. Presso gli stand appositamente si potranno degustare pizze al piatto, a pala, con e per tutti i gusti. Festa della pizza anche a Montorio al Vomano, giunta alla sua quarta edizione. Tre giorni di pizze artigianali ai vari gusti, cotte nei due forni a legna a disposizione. A Bellante decima edizione della Sagra delle lumache, a Nereto appuntamento con A tutta birra. A Faraone sesta edizione di Tagliata di angus e gnocchi della nonna sotto le stelle. Si potranno degustare altri piatti tipici; il tutto annaffiato da vino. A Roiano di Campli quarta edizione della Sagra gastronomica. Tutte le sere (e domenica anche a pranzo) negli stand gastronomici primi piatti con tartufo, cinghiale, porcini. Ci saranno, inoltre, la pecora alla callara, salsicce, arrosticini, formaggio fritto e frittelle preparate con estrema cura e amore dalle donne del borgo che ben conoscono i segreti della cucina di una volta. A Controguerra torna l’appuntamento con la Festa del Vino. Una occasione per stare insieme facendo festa e bevendo del buon vino. Torna a Giulianova Alta l’appuntamento con Anteprima sagre, manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Ogni sera a partire dalle ore 19, si potrà scegliere tra formaggio fritto, olive all’ascolana, mazzarella. arrosticini e formaggi di Farindola e pesce fritto.

A Tempera terza edizione della Sagra della trota con stand gastronomici, presso i quali si potranno degustare trote. A Pianelle di Torniparte si rinnova l’appuntamento con Forninfesta, un percorso gastronomico che si snoda lungo le vie del paese con diversi punti dedicati alla degustazione di prodotti realizzati con grani antichi. A Sant’Eusanio Forconese ottava edizione della Fiera delle Forche. Un vero e proprio tuffo nel passato si potrà passeggiare tra i mercatini di artigianato, vedere gli antichi attrezzi agricoli, ballare e cantare fino a tarda notte ma soprattutto assaporare i piatti tipici del paese preparati manualmente con ingredienti a km zero.

Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate di tutti gli eventi sopraelencati.

CONCERTI – Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi e i Floyd on the wing, il tributo ai Pink Floyd degli abruzzesi Terzacorsia saranno i protagonisti del concerto-spettacolo “Shine on – l’inaudita bellezza dei Pink Floyd”. L’appuntamento è a Silvi Marina, in Piazza dei Pini, venerdì dalle ore 21.

CULTURA – A Francavilla al mare decima edizione di Filosofia al Mare. Grandi personaggi della cultura filosofica italiana si ritroveranno a conversare sul tema della storia. Venerdì parteciperà Umberto Galimberti che già nel suo libro Psiche e techne parlava di “fine della storia”. Massimo Cacciari, poi, col suo titolo, Storia e destino, ci fa immaginare una trattazione rivolta al presente storico che stiamo vivendo come un destino. Infine, domenica sera, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte e il teologo Vito Mancuso discuteranno il rapporto del cristianesimo con la storia.

MOSTRE – Presso la galleria The Urban Box di Pescara è in in mostra l’artista francavillese Alessandro Pepe con Solo show”. Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” e all’Aurum di Pescara con There are ghosts, di Franco Summa. Sempre all’Aurum, fino a venerdì, si potrenno ammirare le opere di Mario Russo e Natalia Orsini

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

Ricordiamo che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.