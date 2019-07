Tra gli appuntamenti in programma nell’aquilano nel primo weekend di luglio la Sagra della Trota, Forninfesta e Abruzzo Wine and Culture

L’AQUILA – Saranno le sagre la protagoniste del primo fine settimana di luglio nell’aquilano. A Tempera terza edixione della Sagra della trota con stand gastronomici, presso i quali si potranno degustare trote ma anche tante altre specialità locali, musica dal vivo, dj set e occasioni per poter ballare.

A Pianelle di Torniparte si rinnova l’appuntamento con Forninfesta, manifestazione che nasce con lo scopo di valorizzare i prodotti locali e che quest’anno è giunta alla sua quarta edizione. Si tratta di un percorso gastronomico che si snoda lungo le vie del paese con diversi punti dedicati alla degustazione di prodotti realizzati con grani antichi.

A Sant’Eusanio Forconese ottava edizione della Fiera delle Forche. Un vero e proprio tuffo nel passato si potrà passeggiare tra i mercatini di artigianato, vedere gli antichi attrezzi agricoli, ballare e cantare fino a tarda notte ma soprattutto assaporare i piatti tipici del paese preparati manualmente con ingredienti a km zero.

A Sulmona torna al’appuntamento con Abruzzo Wine and Culture. L’evento, che si svolgerà presso il complesso dell’Annunziata ed è giunto quest’anno alla sua sconda edizione, è dedicato agli operatori e giornalisti di settore, ma anche ai cultori del vino e winelovers. Protagonista indiscusso dell’evento sarà chiaramente il vino. Lo si potrà conoscere ed approfondire attraverso laboratori, conferenze tematiche e degustazioni.

A Ovindoli prima edizione della Festa del Boscaiolo, ideata con l’obiettivo quello di avvicinare i visitatori alle montagne abruzzesi. Ci saranno il Triathlon del Boscaiolo, la fiera dei prodotti tipici e tante occasioni per trascorrere due giorni all’insegna della natura e del divertimento.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursion in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo passando per la giornata da trascorrere con i pastori nei dintorni delle Gole del Sagittario.

Ricordiamo, inoltre, che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Sagra della trota – Tempera

Festa del boscaiolo – Ovindoli

Forninfesta- Pianella di Tornimparte

Fiera delle Forche – Sant’Eusanio Forconese

Abruzzo Wine and Culture – Sulmona

Venerdì 5 luglio



Caccia ai tesori del Parco a L’Aquila

La notte fantastica a L’Aquila

Il tributo ai Dire Straits a L’Aquila

Jam Soldiers live al Gran Cafè di Avezzano

Sabato 6 luglio



Concerto infinto al Castello Piccolomini di Celano

Tri in concerto a Scanno

Calici del Sesiere a Sulmona

Domenica 7 luglio

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

Raduno Fiat 500 e auto d’epoca a Lucoli

Banda Piazzolla live a Capistrello

Tony Esposito racconta Pino Daniele a Sulmona