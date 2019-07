Festival del Gran Sasso, il programma 2019

Dal 6 luglio al 31 agosto si svolgerà la sesta edizione con escursioni, passeggiate in bici elettrica, sagre, concerti, degustazioni, corsi, gare e ogni tipo di attività all’aria aperta

L’AQUILA – Oltre 60 tra operatori turistici, proloco e associazioni tutti insieme per comporre il grande cartellone di eventi, servizi e informazioni turistiche del Festival del Gran Sasso. È ormai consolidata la rete creata dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves volta a promuovere il territorio del Gran Sasso attraverso escursioni, passeggiate in bici elettrica, sagre, concerti, degustazioni, corsi, gare e ogni tipo di attività all’aria aperta che abbia luogo sul Gran Sasso dal 6 luglio al 31 agosto; e questo, per una volta davvero, mettendo in rete gli enti pubblici con i soggetti privati, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con il suo progetto “Esploratori con gusto” ai piccoli Comuni, dalle grandi kermesse sportive alle piccole passeggiate attraverso l’altopiano di Campo Imperatore, dai concerti in altura alle proiezioni all’aperto.

Il Festival del Gran Sasso, grazie al contributo del Programma Restart e con l’impegno del DMC Gran Sasso, L’Aquila e Terre Vestine offrirà per il sesto anno consecutivo un importante servizio a favore dei visitatori del Gran Sasso e degli operatori che vi lavorano promuovendo il territorio del massiccio in maniera unitaria. Grande novità di questa edizione, sicuramente foriera di importanti sviluppi futuri, è il coinvolgimento del versante teramano grazie all’introduzione nel cartellone del Festival di numerose attività che hanno luogo al di là del Corno Grande.

Dal giorno 4 luglio è disponibile online e in formato cartaceo presso i punti IAT della Regione, presso i punti informativi dei Comuni del Gran Sasso, presso le proloco e presso tutti gli aderenti alla manifestazione il programma del mese di luglio, insieme alle informazioni turistiche del territorio. Seguirà nelle settimane successive il programma del mese di agosto e quello della seconda edizione della Gran Sasso Open Week, fiore all’occhiello del Festival del Gran Sasso grazie ai suoi eventi promozionali che si terranno tra il 5 agosto e l’11 agosto (il programma sarà disponibile durante l’ultima settimana di luglio).

