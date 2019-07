Cosa fare a Pescara e provincia nel primo weekend di luglio? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e le Feste parrocchiali

PESCARA – Al centro degli appuntamenti di questo primo rovente weekend di luglio, a Pescara e provincia, ci sono le sagre e gli eventi enogastronomici. Al Porto Turistico Marina di Pescara sbarca la quinta edizione dello Street Food Time. Il più grande evento street food del Centro Sud Italia torna con i suoi stand per deliziare i palati dei presenti. Stilosi food truck, cibi gustosissimi, materie prime sane e genuine, presentazioni da chef. Centinaia di proposte culinarie provenienti da ogni regione, decine di birre rigorosamente artigianali, pregevoli vini, freschissimi cocktail. Quattro giornate di puro piacere e divertimento a partire della ore 18:00 e fino a notte fonda. L’ingresso e il parcheggio è gratuito.

Ultimo appuntamento della stagione 2019 con Funambolika al Teatro D’Annunzio di Pescara. Grande attesa per il Gran Galà du Cirque che riunirà ancora una volta alcuni tra i migliori talenti emersi tra la fine del 2018 e i primi mesi di quest’anno nei concorsi più prestigiosi del mondo da Monte Carlo, Parigi, Mosca e delle stagioni circensi internazionali.

La Parrocchia di San Marco Evangelista di Pescara organizza la veniduesima edizione della Sagra delle Pizze Fritte. Ogni giorno presenti stand gastronomici con pizze fritte normali e farcite, sagne e ceci, arrosticini, porchetta, patate fritte, torcinelli, vino e bevande, frutta e caffè. Non mancheranno giochi e musica ad allietare le serate. Ingresso libero. In piazza Grande a Cepagatti, appuntamento con la ‘Festa della liberEtà‘, ovvero la festa provinciale delle pensionate e pensionati dello Spi-Cgil di Pescara. Cosa troveremo in questa tre giorni? Spazio a dibattiti ma anche momenti di solidarietà, gusto e musicali con alcuni live.

A Montesilvano nona edizione della Sagra di Sant’Antonio. Presso gli stand gastronomici si potranno assaggiare gnocchi al sugo di scampi targati Sapo’, la Mugnaia Elicese, la mitica porchetta di Pinillo, arrosticini, pizzonde fritte e tanto altro. Il tutto annaffiato da birra fresca alla spina e allietato da musica live.



Torna la Sagra della scrippella a Elice, giunta alla sua edizione numero trentunesimo. Un appuntamento con gastronomico dove poter gustare sono solo le scrippelle nel formato semplice e nelle varie farciture ma anche altre specialità tipiche dagli gnocchi (funghi e tartufo), agli arristicini e ancora patatine fritte, porchetta, pizza dolce e frutta. Ogni sera dalle ore 19 apertura degli stand ma anche dei mercatini, ingresso gratuito. Non mancheranno cocktail e l’intrattenimento musicale. Infatti ogni sera ci sarà una cover band e un gruppo musicale per balli di gruppo e liscio.

A Turrivalignani ventesima edizione della Sagra della pizza fritta e arrosticini.Tutte le sere apertura presso gli stand gastronomici, appositamente allestiti e aperti dalle ore 20, si potranno degustare i prodotti della sagra ma anche altre specialità locali. Dalle ore 21 si ballerà in piazza con musica latinoamericana e liscio.

Alla Fattoria Starinieri a Città Sant’Angelo torna il tradizionale appuntamento con “Dumane si tresche“, la festa della trebbiatura giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Tanti gli eventi in programma. Partiamo da sabato con la rievocazione storica della trebbiatura e in serata dalle 20.30 spazio alla cena tipica con esibizione di dubbot e sfilata da sposa d’epoca. La domenica invece ci saranno “I giovani briganti” ospiti della rievocazione della trebbiatura la mattina e a seguire pranzo tipo. Nel pomeriggio sfilata dei macchinisti. Non mancherà il momento musicale.

Sabato e domenica festa di San Cetteo, Patrono dell’Arcidiocesi di Pescara, che anche quest’anno presenta diversi eventi da seguire non solo del programma religioso. Ogni sera sarà animata da alcuni eventi musicali e teatro. Si svolgeranno tutti nel Piazzale della Stazione di Porta Nuova a partire dalle ore 21 e saranno a ingresso libero. Nel Piazzale Alessandrini (ex Tribunale) sarà presente un Luna Park con medie e grandi attrazioni. La festa si chiuderàlunerdì con il concerto di Anna Tatangelo.

Ricordiamo che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.

Ricordiamo che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.

