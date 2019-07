Cosa fare a Teramo nel primo weekend di luglio? Sagre della pizza, delle lumache, della birra, del vino; musica live e Abruzzo Summer Light



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del primo weeekend di luglio a Teramo e Provincia. Prosegue a Mosciano Sant’Angelo la ventiseiesima edizione della Festa della Pizza. Presso gli stand appositamente allestiti e aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.30 si potranno degustare pizze al piatto, a pala, con e per tutti i gusti. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

Festa della pizza anche a Montorio al Vomano, giunta alla sua quarta edizione. Tre giorni di pizze artigianali ai vari gusti, cotte nei due forni a legna a disposizione, musica, spettacoli e divertimento.

A Bellante decima edizione della Sagra delle lumache. Tutte le sere il menù prevede tagliatelle di farro con sugo di lumache, lumache in guazzetto e frittella al sugo di lumache per gli estimatori delle chiocciole, mentre per tutti gli altri c’è un ricco menù che prevede pennette alla bellantese (piatto tipico della zona con piselli, funghi e carne macinata), arrosticini, panini con salsiccia, formaggio fritto, frittelle, frittelle farcite con prosciutto e patatine fritte. Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino e birra. La proposta musicale della sagra sarà bilanciata fra i suoni più rock e folk e le tradizionali musiche da ballo per avvicinarsi al gusto di tutte le generazioni.

A Nereto appuntamento con A tutta birra. Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti e aperti a partire dalle ore 18, si potranno degustare prodotti locali, accompagnati da fiumi di birra artigianale. Tutte le sere, apartire dalle ore 21.30, musica dal vivo.

A Faraone sesta edizione di Tagliata di angus e gnocchi della nonna sotto le stelle. Si potranno degustare altri piatti tipici; il tutto annaffiato da vino. Ad allietare le serate non mancherà l’animazione musicale con balli in piazza e musica dal vivo.

A Roiano di Campli quarta edizione della Sagra gastronomica. Tutte le sere (e domenica anche a pranzo) negli stand gastronomici primi piatti con tartufo, cinghiale, porcini. Ci saranno, inoltre, la pecora alla callara, salsicce, arrosticini, formaggio fritto e frittelle preparate con estrema cura e amore dalle donne del borgo che ben conoscono i segreti della cucina di una volta. Musica live.

A Controguerra torna l’appuntamento con la Festa del Vino. Una occasione per stare insieme facendo festa e bevendo del buon vino. L’evento, che si svolgerà all’interno della suggestiva scenografia del Centro Storico e sarà allietato ogni sera da musica e divertimento, è giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione.

Torna a Giulianova Alta l’appuntamento con Anteprima sagre, manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Lo scopo è quello di mettere al centro la buona cucina locale unendo in un unico evento quelle sono sagre diverse e proponendo un ricco menù di specialità. Presso gli stand gastronomici, appositamente allestiti e aperti ogni sera a partire dalle ore 19, si potrà scegliere tra formaggio fritto, olive all’ascolana, mazzarella. arrosticini e formaggi di Farindola e pesce fritto. Non mancheranno gli appuntamenti musicali a fare da contorno

Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi e i Floyd on the wing, il tributo ai Pink Floyd degli abruzzesi Terzacorsia saranno i protagonisti del concerto-spettacolo Shine on – l’inaudita bellezza dei Pink Floyd”. L’appuntamento è a Silvi Marina, in Piazza dei Pini, venerdì dalle ore 21

Gli appuntamenti con la movida teramana

La movida teramana é ormai entrata nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tante. Segnaliamo che nella nuova location dell’Hotel Sporting a Teramo, torna l’appuntamento con Abruzzo Summer Light, festival del ballo giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Tre giorni all’insegna di salsa, bachata, kizomba e semba, che vedranno la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali. In programma stages, più di 50 lezioni, party il venerdì e il sabato sera, spettacoli e divertimento per tutti.

Ricordiamo, inoltre, che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d'Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

