Fine settimana dal clima tipicamente estivo, con giornate soleggiate e caldo afoso. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Persiste l’anticiclone africano che anche all’inizio della prossima settimana porterà tanto sole e caldo afoso. Possibile qualche addensamento innocuo sulle zone appenniniche. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 luglio



Ancora una giornata soleggiata. Nel pomeriggio possibile qualche focolaio temporalesco sulle zone interne appenniniche, che difficilmente sconfinerà sulle coste. Temperature senza particolari variazioni, clima sempre piuttosto caldo e afoso. Venti a regime di brezza, con rinforzi da Ovest sulle interne. Mari poco mossi in prevalenza, o a tratti mossi al largo.

Sabato 6 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Zero termico attorno ai 4000 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 7 luglio



Il campo di alte pressioni persiste e ragala ancota tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6 e 7 luglio)

Pescara VEN – min 24° max 30° SAB – min 23° max 32° DOM – min 24° – max 33*

Chieti VEN- min 20° max 32° SAB – min 18° max 34° DOM – min 19 max 36°

Teramo VEN – min 20° max 32° SAB – min 20° max 34° DOM – min 20° max 35é

L’Aquila VEN – min 14° max 30° SAB – min 15° max 31° DOM – min 15° max 31°



