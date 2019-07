Cosa fare nel primo weekend di luglio nel teatino? In evidenza Cala Lenta, Filosofia al mare e un importante convegno sulla salute



CHIETI – A Chieti e provincia sono tantissimi gli eventi in programma anche nel primo fine settimana di luglio. Per tutti i gusti e per tutte le età. Da venerdì a domenica torna l’appuntamento con Cala Lenta, l’iniziativa dedicata al mare che Slow Food Lanciano propone ogni due anni e che quest’anno è giunta alla sua decima edizione. L’evento nasce dalla volontà di valorizzare la piccola pesca e le specie ittiche dell’Adriatico, quale esempio di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ma anche le meraviglie paesaggistiche del litorale abruzzese, ricco di biodiversità e produzioni d’eccellenza. Previsti incontri con grandi personaggi, convegni, laboratori del gusto, l’immancabile mercato con le produzioni agroalimentari abruzzesi e lo street food.

A Francavilla al mare decima edizione di Filosofia al Mare. Grandi personaggi della cultura filosofica italiana si ritroveranno a conversare sul tema della storia. Venerdì parteciperà Umberto Galimberti che già nel suo libro Psiche e techne parlava di “fine della storia”. Massimo Cacciari, poi, col suo titolo, Storia e destino, ci fa immaginare una trattazione rivolta al presente storico che stiamo vivendo come un destino. Infine, domenica sera, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte e il teologo Vito Mancuso discuteranno il rapporto del cristianesimo con la storia.

Venerdì presso il Rettorato dell’Università abriele D’Annunzio di Chieti si svolgerà la seconda delle Giornate cardiologiche abruzzesi. Relatori di altissimo profilo internazionale, docenti universitari, importanti clinici, aritmologici ed esponenti di spicco nel campo della medicina sportiva parleranno della morte cardiaca improvvisa, la più importante causa di morte nella popolazione adulta nei paesi industrializzati. Definita come una morte inattesa per cause cardiache che si verificano entro un’ora dalla comparsa dei sintomi o anche in modalità completamente asintomatica, registra in Italia ogni anno circa 50.000 decessi con un’incidenza di uno su mille.

Venerdì e sabato arriva la seconda edizione della Milonga al Castello aragonese di Ortona, una tra le poche martatone in Abruzzo, per ballare dal tramonto fino all’alba del giorno successivo. Si inizia al tramonto per terminare, in bellezza, al sorgere del sole e salutarsi con cornetto e cappuccino.

Ricordiamo, inoltre, che sabato inaugureranno i saldi estivi e che domenica tornerà il consueto appuntamento di ogni inizio mese con Una domenica al museo gratis.

