Film in Abruzzo: novità al cinema dal 4 luglio [trailers]

Tra i film in uscita il 4 luglio “Due amici“, “Escape 3 – L’ultima sfida”, “Il segreto di una famiglia”, “Restiamo amici”. Trame e trailers

Horror, sentimentali, thriller, drammatici, psicologici: sono i nuovi film in uscita dal 4 luglio. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Annabelle 3, terzo capitolo della serie horror di “Annabelle” che ha per protagonista la famigerata bambola indemoniata dell’universo di “The Conjuring”. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola al sicuro dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.



Due amici, il film di esordio di Louis Garrel, racconta di Clément, fragile e ossessivo, che lavora come comparsa al cinema e ama platealmente Mona, occupata in un chiosco della Gare du Nord. Clément vorrebbe trattenerla a Parigi ma Mona ha un treno da prendere ogni sera. Detenuta in semilibertà, Mona nasconde il suo segreto e rifiuta l’amore di Clément. A convincerla ci prova Abel, benzinaio col vizio della poesia, venuto in soccorso dell’amico.

Proseguiamo con Escape 3 – L’ultima sfida. Il capitolo conclusivo della fortunata serie action con Sylvester Stallone, vede Ray Breslin e Trent DeRosa unire le forze, insieme ad Hush, per salvare un membro del loro team, tenuta prigioniera in un penitenziario conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.



Con la candidata al premio Oscar Bérénice Bejo e con Martina Gusman, arriva nelle sale Il segreto di una famiglia, di Pablo Trapero. Dopo lunghi anni di assenza, a seguito di un ictus che ha colpito il padre, Eugenia ritorna a La Quietud, la tenuta di proprietà della sua famiglia vicino a Buenos Aires, dove si ricongiunge con sua madre e sua sorella. Le tre donne sono costrette a misurarsi con i traumi emotivi e gli oscuri segreti della loro passata vita in comune, che si è svolta sullo sfondo della dittatura militare. Ed ecco che riaffiorano recriminazioni a lungo sepolte e riappaiono antiche gelosie, sentimenti amplificati dall’inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle…

Tratto dal romanzo omonimo di Christophe Dufossé, L’ultima ora di Sébastien Marnier è un thriller psicologico.La vicenda è ambientata in una scuola superiore, dove un professore si getta dalla finestra sotto gli occhi atterriti degli studenti. Il supplente chiamato a sostituirlo, Pierre, nota da subito qualcosa di strano nella sua classe: un gruppo di sei alunni, molto uniti e dotati di un’incredibile intelligenza precoce, ha un atteggiamento ostile verso chiunque e sembra stia preparando un piano misterioso. Pierre inizia a essere ossessionato da questi sei adolescenti, fino a venire risucchiato nel loro gioco sinistro.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Restiamo amici, diretto da Antonello Grimaldi.Alessandro, pediatra di quarant’anni, vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata. Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l’amico di sempre che gli chiede di raggiungerlo immediatamente. Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l’allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale piano ha intenzione di escogitare?