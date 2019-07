Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e i concerti

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel secondo weekend di luglio 2019.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Al Porto Turistico di Pescara si svolge Mediterranea, evento dedicato a momenti formativi e infomativi, relativi alla pratica del “Buono, pulito giusto e per tutti” di Slow Food. A Manoppello si tiene la seconda edizione della Sagra delle Sagne Manoppellesi.

A Casalbordino quattordicesima edizione della Festa della Birra Bionda & Weiss. A Scerni ventesima edizione del Festival della Ventricina. Due giorni all’insegna del divertimento, tra degustazioni, convegni, show cooking, laboratori e intrattenimento durante i quali protagonista assoluta sarà la Ventricina del Vastese. A Guarenna di Casoli quinta edizione della Festa de Lu Magna Magna: si potrà cenare con piatti preparati secondo le ricette della tradizione e con tante specialità locali. Festa all’italiana a Torino di Sangro, con l’obiettivo è quello di diffondere nel mondo tradizione, cultura, storia, mare, sapori e gusti della terra abruzzese. A Treglio nona edizione della Sagra del pesce fritto con tante altre specialità e possibilità di ballare all’aperto. Fa tappa a San Salvo Prodotto topico, la manifestazione, che si pone per obiettivo la valorizzazione delle tipicità del territorio. Si potranno degustare prodotti topici provenienti da varie località, non solo abruzzesi ma anche di altre Regioni italiane.

A Campovalano la più golosa delle sagre: la Sagra del tartufo, giunta quest’anno alla sua diciannoveesima edizione. Nel centro storico di Notaresco torna l’appuntamento con il Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione, giunto alla sua sesta edizione. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate. Anche quest’anno la città di Atri accoglie il meglio della gastronomia per un appuntamento che si snoda in quattro giorni fatti di cultura e intrattenimento con il cibo come elemento centrale. Si tratta della fortunata e prestigiosa manifestazione Atri a Tavola, giunta alla diciassettesima edizione che sabato e domenica regalerà a cittadini e turisti l’occasione di conoscere le eccellenze culinarie del territorio dando voce a produttori e ristoratori, ma anche a scrittori e ricercatori che saranno intervistati in pubblico accanto a degli interessanti show cooking.

A Castel del Monte quinta edizione di Cellari Aperti, una manifestazione che ha l’obiettivo di far riviverele atmosfere, i suoni, le suggestioni di queste antiche abitazioni, riscoprire gli strumenti del lavoro, i mestieri di un tempo passato ma tuttora ancora fortemente presente nella memoria locale. A Campo di Fano, frazione Prezza, venticinquesima edizione della Sagra dell’aglio rosso, una manifestazione, nata con lo scopo dichiarato di salvaguardare e promuovere l’aglio rosso di Sulmona, un prodotto tipico in grado di produrre reddito per gli agricoltori della Valle Peligna. A Pettorano sul Gizio si rinnova l’appuntamento con i Festeggiamenti in onore di Santa Margherita e San Benigno. A Poggio Cinolfo Sagra dell’arrosticino, con degustazione di specialità locali e musica dal vivo; Street Food accompagnato dalla pizzica a Carsoli; Sagra delle fettuccine ai porcini a Civita di Oricola. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate di tutti gli eventi sopraelencati.

CONCERTI – Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Dopo l’inaugurazione dello scorso 8 luglio, prevede nel weekend tre concerti consevutivi: venerdì sarà la volta del Paolo Di Sabatino Trimo, sabato del Chano Dominguez Quarteto Flamenco Sexteto por Paco e domenica del Cuneman Quartet e di Srena Brancale. Dopo l’apertura dello scorso 4 luglio prosegue anche la rassegna Concerti sotto le stelle. Protagonista della serata del 12 sarà la voce con Enzo Sarna Ensemble e Sweet & Low Jazz Intermission. Il violinista Joaquin Palomares, il chitarrista Fernando Espì e la ballerina Estefanía Brao, tre grandissimi artisti spagnoli offriranno il 14 uno spettacolo che fonderà insieme il ballo classico spagnolo con il flamenco. All’Anfiteatro la Civitella di Chieti arriva Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici. A Ortona ci sarà Mahmood per una tappa del suo Gioventù bruciata che, partito da Livorno il 30 aprile.

MOSTRE – Presso la galleria The Urban Box di Pescara è in in mostra l’artista francavillese Alessandro Pepe con Solo show”. Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” e all’Aurum di Pescara con There are ghosts, di Franco Summa. Al 16 Civico ci sarà la personale di Nicola Rotiroti “Se dici Ciampoli” al 16 Civico. In mostra una sola opera che si compone di 8 forme di gomma, di linoleum, ad abitare gli spazi interni ed esterni della casa. Ognuna ha due facciate di colore grigio ceruleo, quello del materiale stesso. Il linoleum, che a Roma aveva attivato il richiamo ad entrare in un’altra dimensione percettiva del “pittorico”, qui a Pescara diventa protagonista. Presso la Fondazione Stelline a Teramo, gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra “Il fuoco della Terra. Annunziata Scipione” , un percorso espositivo di una quarantina di opere tra dipinti e sculture. Un “documentario” che prende corpo in cromie fiabesche, seppure pervaso da un solido e cristallino senso del reale e dell’appartenenza alla propria terra.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.