Mediterranea a Pescara: programma, orari, novità 2019

Dal 12 al 14 luglio è in programma al Porto Turistico la 34ma fiera dedicata alla tipicità dell’agrolimentare. Tutte le informazioni

PESCARA – Al Porto Turistico Marina di Pescara torna una nuova edizione di “Mediterranea, eccellenze d’Abruzzo”. Da venerdì 12 fino a domenica 14 luglio tre gironi di fiera con le tipicità agroalimentari. Andiamo a vedere le novità e il programma dell’evento con i vari orari. Saranno presenti ben 62 aziende ovvero un numero doppio rispetto all’edizione dello scorso anno. Inoltre due aree street food, 3 cooking show da 120 persone a serata, un’area con i mini master di Slow Food e tante attività dentro l’Isola dei Saperi e dei Sapori.

ORARI

Si parte venerdì 12 luglio alle 18.30 fino alle 00.30. Orario che si ripeterà anche nei giorni di sabato e domenica.

NOVITA’

Partiamo dalle partnership di prestigio vista la presenza di tutte eccellenze d’Abruzzo: gli arrosticini di Villa Celiera (Pescara), la ventricina del Vastese, la porchetta, il pecorino di Farindola, il peperone dolce di Altino (Casoli), l’arte bianca dei maestri panificatori di Confesercenti; le etichette promosse dal Consorzio Vini; le birre artigianali, nuovo tesoretto d’Abruzzo.

E raddoppiano inoltre le attività anche con l’Isola dei Saperi e dei Sapori ed un’area Slow Food dove si succederanno minimaster sul vino, il miele, l’olio ed il formaggio.

Domenica 14 luglio ampio spazio all’olio extra Vergine di oliva con una serata chiamata “Gli oli Divini d’Abruzzo”. Saranno presentate le etichette vincitrici dei concorsi: Sol D’oro, Sirena D’oro, AIPO, Biol, L’Orciolo d’oro, Il Magnifico, Atene e Parigi e altri ancora (Relatori: Silvano Ferri, Marino Giorgetti, Regina Mucciarella).

I percorsi nel padiglione saranno sapientemente illustrati dagli studenti dell’istituto alberghiero Ipssar De Cecco e dell’isituto tecnico Alessandrini che faranno da guide del turismo e del gusto

L’outdoor sarà diviso in isole tematiche che il visitatore potrà attraversare in maniera immersiva calandosi in un’esperienza multisensoriale e sicuramente suggestiva, mentre l’indoor, con il padiglione Becci, offrirà uno spettacolo abbagliante in cui, con un solo colpo d’occhio, si potrà girare l’Abruzzo, sospeso tra il verde dei parchi e l’azzurro dei trabocchi.

Ogni sera sarà presente un contest con le scuole che si confronteranno con le pizze abruzzesi della scuola Mecenate e dei maestri panificatori di Confesercenti; la cucina tradizionale rivisitata dalle scuole culinarie di Confartigianato e Red; la dolcezza della pasticceria e della gelateria della Confederazione Pasticcieri italiana Conpait e della Confederazione Gelatieri Italiani (tutte le prenotazioni rigorosamente sul sito www.mostramediterranea.it).

PROGRAMMA

Isola dei Saperi e dei Sapori

Venerdì 12 luglio

18.30-19.30 – Presentazione del progetto e marchio collettivo “Arrosticini d’Abruzzo” e indicazioni utili sulla lettura delle etichette dei prodotti della zootecnica (carni, formaggi, ecc.) a cura dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo

19.30 – 20.30 – Ventricina del Vastese: storia, proprietà e sapori di un’eccellenza del territorio, a cura di Luigi Di Lello, “Accademia della Ventricina”

20.30 – 21.30 – Il Pecorino di Farindola: un tuffo nella storia del formaggio dall’antico sapore nato ai piedi del Gran Sasso, a cura del Consorzio di tutela del Pecorino di Farindola

21.30 – 22:30 – Serata di presentazione dell’olio DOP Aprutino Pescarese e degli oli monovarietali e bio della provincia di Pescara, protagonisti della campagna olearia 2018-2019. Gli assaggi saranno a cura di AISO-Associazione Italiana Sommelier Olio, emanazione di FIS – Fondazione Italiana Sommelier, e del Consorzio di Tutela Dop Aprutino Pescarese. Relatori: Silvano Ferri, Marino Giorgetti, Regina Mucciarella

Sabato 13 luglio

18-30 – 19:30 – Filiera corta amicizia lunga (opportunità sulla vendita diretta), a cura di Pierluigi Pace

19:30 – 20:30 – Il recupero del Peperone Dolce di Altino: storia di una comunità, a cura di ”Associazione di tutela del Peperone Dolce di Altino – l’Oasi di Serranella”

20:30 – 21:30 – La conservazione e la valorizzazione della biodiversità agricola nel Parco Nazionale della Majella, a cura del Dott. Giuseppe Marcantonio e del Dott. Marco Di Santo – Ufficio Agronomico del PNM

21:30 – 22:30 – Laboratorio di abbinamento cibo – birra artigianale. Formaggi, Salumi e birra artigianale: intrecci tra gusto e tatto A cura di Alfonso Del Forno, giornalista, docente, gastronomo, degustatore Unionbirrai e Coordinatore Slow Food per le birre della Campania

22:30-23:30 Serata di presentazione dell’olio DOP delle Colline Teatine e degli oli monovarietali e bio della provincia di Chieti. Gli assaggi saranno a cura di AISO-Associazione Italiana Sommelier Olio, emanazione di FIS – Fondazione Italiana Sommelier, e del Consorzio di Tutela Dop Aprutino Pescarese. Relatori: Silvano Ferri, Marino Giorgetti, Regina Mucciarellai

Domenica 14 luglio

18.30-19.30 Laboratorio di abbinamento cibo – birra artigianale. La birra artigianale incontra le eccellenze abruzzesi: gli arrosticini ed il peperone dolce di Altino. A cura di Alfonso Del Forno, giornalista, docente, gastronomo, degustatore Unionbirrai e Coordinatore Slow Food per le birre della Campania

19.30 – 20.30 L’agricoltura biologica e biodinamica del territorio Abruzzo, tra cibo e salute; intervento a cura di Manuel Luciani (Az. Agr. Biodinamica Brioli), Barbara Scorrano (Az. Agr. Biologica La Giara), dott.ssa Anna De Antoni (associazione culturale ”Cibo e Salute”). Coordina Dino Paolini

20.30-21.30 Dalla selezione alla trasformazione della materia prima, la Porchetta nell’era moderna, tra tradizione e nuove generazioni, a cura di Nicola Genobile

21.30 – 22.30 Il fantastico mondo delle api, a cura di Nicola Quattrocelli

22.30 – 23.30 Gli oli Divini d’Abruzzo”, presentazione dei vincitori dei concorsi: Sol D’oro, Sirena D’oro, AIPO, Biol, L’Orciolo d’oro, Il Magnifico, Concorsi internazionali di Atene e Parigi e altri ancora. Gli assaggi saranno a cura di AISO-Associazione Italiana Sommelier Olio, emanazione di FIS – Fondazione Italiana Sommelier, e del Consorzio di Tutela Dop Aprutino Pescarese. Relatori: Silvano Ferri, Marino Giorgetti, Regina Mucciarella

Isola Slow Food

venerdì 12 luglio 2019

21.00 Mini Master of Wine – a cura di Severino Forcone – Slow Food Pescara

Sabato 13 luglio 2019

19.00 Presentazione Guida agli Extravergini 2019 – a cura di Bruno Scaglione – Responsabile Guida per Abruzzo e Molise – a seguire degustazione guidata alla presenza di alcuni produttori abruzzesi

21.00 e ore 22.00 Mini Master Miele – a cura di Giorgio Davini – Docente Formatore Master of food di Slow Food

Domenica 14 luglio

21.00 – 22.00 Presentazione e degustazione “Panino gastronomico alla granita di pomodoro pera d’Abruzzo” – Maestra gelatiera Ida Di Biaggio con la partecipazione dell’Az. Agricola Giuseppe Scorrano. “Pan di Spagna all’arancia con crema leggera all’Aurum – Maestro pasticcere Federico Anzellotti

22.00 – 23.00 Mini Master Formaggio – Giorgio Davini – Docente Formatore Master of food di Slow Food

Particolari

Gabriele D’Annunzio e la Costa dei Trabocchi: la vita del poeta divisa tra Pescara e “…Quella catena di promontori e di golfi lunati che dava l’immagine d’un proseguimento di offerte”; documentario realizzato dall’Associazione Culturale Territori Link, diretta dai registi RAI Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli;

Cerimonia di inaugurazione con degustazione degli Arrosticini d’Abruzzo e i vini del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in collaborazione con l’azienda SPIEDI’ srl. – venerdì 12 luglio

3 serate all’insegna del pane nello stand di FIESA e Assopanificatori Pasticceri e Confesercenti d’Abruzzo, tra produzioni in laboratorio mobile ed abbinamenti con prodotti tipici, show cooking e show molitorio, nonché il lancio di un nuovo prodotto: l’Abruzzese

Sai riconoscere il gusto della nostra terra? Degustazione inchiesta sulle tradizioni gastronomiche dell’Abruzzo Citeriore a cura del GAL Majella Verde

Il Concorso enologico nazionale sarà presente con una selezione di vini che hanno partecipato all’Evento, vini che sono stati valutati, da un Panel di degustatori-Assaggiatori qualificati; l’enologo Dott. Loriano Di Sabatino, direttore tecnico del Concorso, guiderà le degustazioni in abbinamento alle pietanze preparate dagli chef presenti a Mediterranea 2019

Cooking show (3 serate per 3 contest ogni serata)

Le scuole si confrontano con le Pizze Abruzzesi della scuola Mecenate e i maestri panificatori di Confesercenti, la cucina tradizionale nell’epoca moderna rivisitata dalle scuole culinarie di Confartigianato e RED, e la dolcezza della pasticceria e gelateria tipica abruzzesi della Confederazione Pasticcieri italiana Conpait e della Confederazione Gelatieri Italiani, il tutto nella cornice dei prodotti classici regionali: arrosticini, ventricina, pecorino di Farindola, peperone dolce di Altino e olio Aprutino Pescarese.

Durante la prima serata, moderata da Luca Sestili, le pietanze saranno accompagnate dai vini proposti dal Consorzio Vini d’Abruzzo; nella seconda, raccontata da Alessandro Bocchetti, ci sarà un assaggio del Concorso enologico nazionale “Premio Qualità Italia 2019” giunto alla sua 5^ edizione; chiuderà la XXXIV Edizione di Mediterranea Vincenzo Olivieri e Alfonso Del Forno, giornalista, docente, gastronomo, degustatore Unionbirrai e Coordinatore Slow Food per le birre della Campania.

Ogni serata 3 sfide su 3 diversi argomenti:

ore 20.30 – 21.30 – A scuola di Pizza Abruzzese

ore 21.30 – 22.30 – La cucina della tradizione

ore 22.30 – 23.30 – Pasticceria o gelateria?