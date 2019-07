Fine settimana caratterizzato da tempo instabile. Miglioramento da domenica. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Continua la fase di tempo instabile, iniziata nella giornata di martedì. Sabato un impulso fresco proveniente dalla Russia porta un peggioramento con possibilità di piogge. Migliora da domenica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 12 luglio



La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Sabato 13 luglio



La pressione continua a cedere, determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Domenica 14 luglio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con qualche possibile annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; moderati settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3.400 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (12, 13 e 14 luglio)

Pescara VEN – min 20° max 28° SAB – min 22° max 28° DOM – min 22° – max 26*

Chieti VEN- min 14° max 29° SAB – min 16° max 28° DOM – min 19 max 24°

Teramo VEN – min 16° max 28° SAB – min 13° max 27° DOM – min 20° max 25°

L’Aquila VEN – min 14° max 26° SAB – min 18° max 27° DOM – min 14° max 26°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.