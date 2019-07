Cosa fare nel secondo weekend di luglio nel teatino? Festival della ventricina del vastese, sagre e concerti di Ben Harper e Mahmood



CHIETI – A Chieti e provincia sono tantissimi gli eventi in programma anche nel primo fine settimana di luglio. Per tutti i gusti e per tutte le età.

Prosegue a Casalbordino la quattordicesima edizione della Festa della Birra Bionda & Weiss. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare porchetta, arrosticini, ali di pollo, hamburger di ventricina, hot dog, dolci, arachidi tostate al momento e il meglio della birra tedesca. Tutte le sere verrà estratto a sorte un fortunato bevitore che si aggiudicherà il famoso boccale da 1 litro di birra più la t-shirt MastroBirraio 2019. Non mancherà la musica ad allietare le serate.

Sabato e domenica appuntamento a Scerni con la ventesima edizione del Festival della Ventricina. Due giorni all’insegna del divertimento, tra degustazioni, convegni, show cooking, laboratori e intrattenimento durante i quali protagonista assoluta sarà la Ventricina del Vastese. L’evento enogastronomico è dedicato infatti alla regina dei salumi abruzzesi, nonché Presidio Slow Food: il famoso salume a grana grossa è fatto di carne di maiale, sale, peperone e spezie ed non è solo un grande prodotto, ma anche un simbolo culturale di un intero territorio che lo arricchisce con tantissime pietanze.

A Guarenna di Casoli quinta edizione della Festa de Lu Magna Magna. Si potrà cenare con piatti preparati secondo le ricette della tradizione e con tante specialità locali. Non solo gastronomia ma anche musica e divertimento. Entrambe le sere si potrà infatti ballare in piazza.

Festa all’italiana a Torino di Sangro. L’obiettivo è quello di diffondere nel mondo tradizione, cultura, storia, mare, sapori e gusti della terra abruzzese. Nona edizione della sagra dei buoni sapori nel suggestivo scenario naturale delle Piane di Caprafico, ai piedi della Maiella, a metà strada tra Guardiagrele e Casoli: l’occasione giusta per gustare i piatti e i sapori della tradizione contadina. Sabato a Treglio nona edizione della Sagra del pesce fritto con tante altre specialità e possibilità di ballare all’aperto in compagnia dell’orchestra Despacito band.

Fa tappa a San Salvo Prodotto topico, la manifestazione, che si pone per obiettivo la valorizzazione delle tipicità del territorio. Si potranno degustare prodotti topici provenienti da varie località, non solo abruzzesi ma anche di altre Regioni italiane: formaggio arrosto, porchetta, ventricina, cavatelli alla pescatrice, scrippelle, ciabotta, arrosticini, sfogliatelle e molto altro.

Passiamo alla musica. Venerdì all’Anfiteatro la Civitella di Chieti arriva Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici. Tour sold-out in tutto il globo, dischi volati direttamente nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili hanno fatto di lui e della sua band delle vere e proprie superstar mondiali.

Sabato a Ortona ci sarà Mahmood per una tappa del suo Gioventù bruciata che, partito da Livorno il 30 aprile. Il live sarà a ingresso libero. Ventisette anni, di padre egiziano e madre sarda, nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria “Under Uomini” capitanata da Simona Ventura. Si aggiudica Sanremo Giovani 2018 con il brano Gioventù bruciata e questa vittoria gli concede il diritto di partecipare (e vincere) la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

