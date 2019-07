Tra gli appuntamenti in programma nell’aquilano nel secondo weekend di luglio Cellari aperti, Sagra dell’aglio rosso, dei pizzigli, delle fettucine ai porcinisecon

L’AQUILA – Saranno le sagre la protagoniste del secondo fine settimana di luglio nell’aquilano. A Castel del Monte quinta edizione di Cellari Aperti, una manifestazione che ha l’obiettivo di far riviverele atmosfere, i suoni, le suggestioni di queste antiche abitazioni, riscoprire gli strumenti del lavoro, i mestieri di un tempo passato ma tuttora ancora fortemente presente nella memoria locale. Si vivranno atmosfere rese ancora più magiche dagli scorci e dai silenzi animati della del borgo antico con le sue storie, i suoi misteri, le sue superstizioni come quelle legate alla “Notte delle Streghe”. Nei “cellére” sarà possibile gustare le tipiche produzioni locali con un percorso enogastronomico che attraversa la cultura culinaria di Castel del Monte fatta dei prodotti poveri della terra e di raffinati presidi slow-food come il Pecorino Canestrato.

A Campo di Fano, frazione Prezza, venticinquesima edizione della Sagra dell’aglio rosso, una manifestazione, nata con lo scopo dichiarato di salvaguardare e promuovere l’aglio rosso di Sulmona, un prodotto tipico in grado di produrre reddito per gli agricoltori della Valle Peligna.

A Pettorano sul Gizio si rinnova l’appuntamento con i Festeggiamenti in onore di Santa Margherita e San Benigno. Saranno presenti stand gastronomici dove poter degustare tante specialità locali e per tutte e tre le serate, a partire dalle ore 21.30, non mancherà l’intrattenimento musicale dal vivo. A Poggio Cinolfo Sagra dell’arrosticino, con degustazione di specialità locali e musica dal vivo; Street Food accompagnato dalla pizzica a Carsoli; Sagra delle fettuccine ai porcini a Civita di Oricola.

A Paganica torna la tradizionale Corsa del Cappello, una rievocazione di una competizione che fonda le sue radici nella storia. Una corsa tra i Rioni, una festa per chi partecipa e per i loro sostenitori. Un modo per affermare l’appartenenza ad un paese. E tanto divertimento.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo passando per la giornata da trascorrere con i pastori nei dintorni delle Gole del Sagittario.

Venerdì 12 luglio



Il tributo dei Making Movies ai Dire Straits a Ovindoli

Controsenso live ad Avezzano

Sabato 13 luglio



Muntagninjazz a Bugnara

Il tributo della Gianna Love Band a Gianna Nannini a Pettorano sul Gizio

27th Fire live a Trasacco

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 14 luglio

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

Festiv’Alba: concerto dell’Orchestra Giovanile ad Alba Fucens

New trolls in concerto a Cappelle dei marsi