Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Pescara jazz, Concerti sotto le stelle e la Sagra delle sagne manoppellesi

PESCARA – Al centro degli appuntamenti di questo secondo weekend di luglio, a Pescara e provincia, ci sono gli appuntamenti musicali e le sagre. Prosegue Pescara Jazz, manifestazione che con il suo cinquantesimo anno di età (anche se questa è la 47esima edizione) rappresenta il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Dopo l’inaugurazione dello scorso 8 luglio, prevede nel weekend tre concerti consevutivi: venerdì sarà la volta del Paolo Di Sabatino Trimo, sabato del Chano Dominguez Quarteto Flamenco Sexteto por Paco e domenica del Cuneman Quartet e di Srena Brancale.

Dopo l’apertura dello scorso 4 luglio prosegue anche la rassegna Concerti sotto le stelle. Protagonista della serata del 12 sarà la voce con Enzo Sarna Ensemble e Sweet & Low Jazz Intermission. Il violinista Joaquin Palomares, il chitarrista Fernando Espì e la ballerina Estefanía Brao, tre grandissimi artisti spagnoli offriranno il 14 uno spettacolo che fonderà insieme il ballo classico spagnolo con il flamenco.

Sabato e domenica a Manoppello si tiene la seconda edizione della Sagra delle Sage Manoppellesi. Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti e aperti a partire dalle ore 20 si potranno degustare sagne e fagioli, sagne e ceci, fiumi di birra. Non mancheranno musica dal vivo e animazione per bambini. Al Porto Turistico di Pescara si svolge Mediterranea, evento dedicato a momenti formativi e infomativi, relativi alla pratica del “Buono, pulito giusto e per tutti” di Slow Food.

Gli appassionati di arte possono visitare la personale di Nicola Rotiroti “Se dici Ciampoli” al 16 Civico. In mostra una sola opera che si compone di 8 forme di gomma, di linoleum, ad abitare gli spazi interni ed esterni della casa. Ognuna ha due facciate di colore grigio ceruleo, quello del materiale stesso. Il linoleum, che a Roma aveva attivato il richiamo ad entrare in un’altra dimensione percettiva del “pittorico”, qui a Pescara diventa protagonista.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Pescara Jazz

Concerti sotto le stelle

Sagra delle sagne manoppellesi

Majella Sound Camp

Festa dello sport a Cepagatti

Mediterranea

Mostre

Venerdì 12 luglio 2019

Si canta al karaoke a Il Saloon di Popoli

Al Bar Collina di Nocciano Gianluca Vov canta Dalla e Battisti

Kings of California live al Lido La Rosa dei Venti di Montesilvano

Soulmeds live al Tibo di Penne

Al Loft 128 a Spoltore il live dei Joshua Trip U2 Experience

Sabato 13 luglio 2019

In canoa sul Tirino

In ebike sul fiume Tirino

Escursione a cavallo nella Valle dell’Orta sulla Majella

All’Outlet Village di Città Sant’Angelo il tributo a Rino gaetano dei Vili Maschi

All’Aurum Il Galateo di Venere

Manu’s Funk live al Teatro del Mare a Montesilvano

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Gun’s n’Roses dei Dust n’Roses

Domenica 14 luglio 2019

In canoa sul fiume Tirino

Carmina Burana all’Aurum

Il tributo a Laura Pausini dei laura Live al Lido Il Faro di Montesilvano

Borgh’n Folk a San Valentino in Abruzzo Citeriore

Bruno Rugieri e Giovanni Oddo al Chicco verde si Penne