Cosa fare a Teramo nel secondo weekend di luglio? Sagra del tartufo, Festival delle birre artigianali e Atri a tavola in primo piano



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del primo weeekend di luglio a Teramo e Provincia. Prosegue a Campovalano la più golosa delle sagre: la Sagra del tartufo, giunta quest’anno alla sua diciannoveesima edizione. Tante specialità da degustare: tagliatelle, ravioli, gnocchi, cannelloni, lasagne, formaggio fritto, spezzatino , gnocchi, cannelloni, reale, formaggio fritto, spezzatino di agnello. Per l’occasione apertura straordinaria della Necropoli.

Nel centro storico di Notaresco torna l’appuntamento con il Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione, giunto alla sua sesta edizione. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

Anche quest’anno la città di Atri accoglie il meglio della gastronomia per un appuntamento che si snoda in quattro giorni fatti di cultura e intrattenimento con il cibo come elemento centrale. Si tratta della fortunata e prestigiosa manifestazione Atri a Tavola, giunta alla diciassettesima edizione che sabato e domenica regalerà a cittadini e turisti l’occasione di conoscere le eccellenze culinarie del territorio dando voce a produttori e ristoratori, ma anche a scrittori e ricercatori che saranno intervistati in pubblico accanto a degli interessanti show cooking.

Per la musica secondo appuntamento estivo con il Montepulciano d’Abruzzo Blues, rassegna internazionale dedicata alla tradizione musicale del Blues americano e la degustazione dei vini del territorio abruzzese, organizzata dall’Associazione Musicale Frank Zappa. A Corropoli saliranno sul palco Sara Zaccarelli Trio e Alix Anthony e Leburn Maddox. A Tossicia undicesima edizione del Toxicity Rock Festival.

Presso la Fondazione Stelline a Teramo, gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra “Il fuoco della Terra. Annunziata Scipione” , un percorso espositivo di una quarantina di opere tra dipinti e sculture. Un “documentario” che prende corpo in cromie fiabesche, seppure pervaso da un solido e cristallino senso del reale e dell’appartenenza alla propria terra.

La movida teramana é ormai entrata nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tante.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Sagra del tartufo – Campovalano

Fetival di birre artigianali – Notaresco

Atri a Tavola

Toxicity – Rock Festival – Tossicia

Venerdì 12 luglio

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Tequila and Montepulciano band a Poggio Cono

Kom in concerto ai bagni 69 a Giulianova

Uccio De Santis a Nereto

Metanoia live al London Pub a Giulianova

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Venerdì latino al Mito Dancing di Tortoreto

Sabato 6 luglio

Montepulciano Blues a Corropoli

Notte Bianca del tango a Villa Filiani a Pineto

Tequila and Montepulciano band a Pineto

Terzacorsia con Fabrizio Casalino a Silvi Marina

Triumvirale live al London Pub a Giulianova

Maurizio Lastrico a Nereto

Al Mito Dancing di Tortoreto si balla con Michelissimo

Si balla latino al Gattopardo di Alba Adriatica

Una vita in vacanza a Lo Chalet Le Hawaii ad Alba Adriatica

Si balla a La Suite a Giulianova

Domenica 14 luglio

Raduno auto d’epoca al Pala Scapriano

Si canta al karaoke al Bagaria American Dinner a Giulianova

Miss BluMare a Teramo

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova