Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (11-13 ottobre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano la Fiera degli sposi, i concerti di Anna Oxa e Matia Bazar, la gastronomia

Al centro degli appuntamenti di questo secondo fine settimana di ottobre in Abruzzo ci sono fiere, appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

CONCERTI – A Ripacorbaria di Manoppello, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, Madonna del Parto e San Callisto Papa, concerto dei Matia Bazar. Sarà l’occasione per ascoltare tanti brani che hanno fatto la storia di questa band da “Ti sento” a “Solo tu” passando per “Cavallo bianco”, “Brivido caldo”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Vacanze romane”, “Per un’ora d’amore”, “Elettrochoc” e tanti altri. Al Teatro dei Marsi di Avezzano la stagione musicale 2019/2020 prenderà il via venerdì e sabato con il doppio concerto di Anna Oxa, una delle icone della musica italiana.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Crecchio quinta edizione dell’Oktoberfest. L’evento si svolgerà al coperto con riscaldamento e tutto ciò accompagnato da musica live, birra e tante pietanze bavaresi: tinco di maiale alla birra, wurstellata, cervo alla tedsca, bretzel, panzer e molto altro. A Ripa Teatina, in Contrada Casale, torna invece l’appuntamento con la Festa dell’Immacolata Concezione. Il programma civile prevede animazione e gonfiabili per i più piccoli, un sabato sera in piazza in compagnia di Daniele Tarantino e la sua Orchestra e domenica lo spettacolo de I 4 Santi.

Dopo il successo delle passate edizioni, a Tagliacozzo, per il quarto anno consecutivo torna l’appuntamento con Cantine nella Roccia. Per tre giorni lungo le vie dell’antico borgo si potranno assaporare i piatti della tradizione accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici locali: funghi, tartufi, legumi, castagne e vini, rigorosamente a kilometro 0, per rilanciare un territorio ricco di attrattive e di storia. Sabato e domenica ad Arischia torna l’appuntamento con la Fiera di ottobre, giunta alla sua trentunesima edizione. La manifestazione propone due giorni intensi di spettacoli, cultura, animazione che si svolgono intorno al fulcro dell’evento che un tempo era la tradizionale Fiera degli Animali, ossia compra-vendita di cavalli, bovini e ovini. Domenica nel Borgo Antico di Canistro Superiore si svolgerà la ventunesima edizione di Sapori d’Autunno. Protagonista sarà la famosa Castagna Roscetta di Canistro, ma non solo. Nelle vie del paese, addobbato a festa, presso gli stand appositamente allestiti, si potranno infatti degustare anche altri piatti tipici di stagione quali polenta, arrosticini, bruschette, frittelle, salsicce, prosciutto e molto altro. In ogni angolo sarà proposta una specialità. Il tutto accompagnato da vino e dolci tipici del posto.

A Teramo appuntamento in viale Mazzini con lo Street Food. Per tre giorni, dalle 12 fino alle 24, presso i truck si potrà assaggiare la migliore cucina dall’Italia e dal mondo; il tutto annaffiato da birre artigianali provenienti da microbirrifici. Non solo gastronomia ma anche musica e spettacoli per allietare le serate. Oktoberfest ad Atri: per tre giorni si potranno gustare prodotti tipici bavaresi ed abruzzesi preparati, accompagnati da musica live e da DJ set fino a tarda sera.Domenica a Pagliaroli, frazione di Cortino, nel cuore dei Monti della Laga, si svolgerà l’ottava Polentata nella terra dei briganti: sarà l’occasione per poter assaporare in compagnia la polenta preparata con farina di mais autoctono e realizzata secondo la ricetta della tradizione



FIERE – All’interno del Porto turistico Marina di Pescara decima edizione della Fiera degli sposi, che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore wedding, sia in Abruzzo che nell’intero Centro Sud Italia. Tante le novità in programma per questo compleanno da 10 e lode dell’evento più cool nel settore del wedding, a cominciare dalla guest star: l’attrice, presentatrice e showgirl Elisabetta Gregoraci.

MOSTRE – A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21. Presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. Alll’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – Tanti i locali che hanno riaperto i battenti per la lunga stagione invernale. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.